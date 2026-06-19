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Krenula je sezona godišnjih odmora, što već sada donosi pojačan saobraćaj i duža zadržavanja na graničnim prelazima. Očekuje se da će gužve ove godine biti još izraženije, posebno tokom jula i avgusta, zbog uvođenja novog sistema evidentiranja putnika pri ulasku u zemlje Evropske unije.

Kakva je situacija bila ovog jutra na jednom od najfrekventnijih graničnih prelaza na Batrovcima, za emisiju "Redakcija", izveštavala je Aleksandra Dražić - novinar Kurira.

- Nije da nema zaista veliki broj vozila koji dolazi na granični prelaz, ali zadržavanja gotovo da nema. Prema zvaničnim podacima, čeka se do pola sata, kako na izlaz, tako i na ulaz u našu zemlju. To su odlične vesti za sve one koji sada kreću na putovanja, ali ono što možemo da kažemo iz dugogodišnjeg praćenja situacije na graničnom prelazu Batrovci jeste da su jutarnji sati uglavnom najbolji za putovanje i tada ima najmanje gužve. Ako se krene kasnije, već tokom dana može doći do zadržavanja, posebno pred vikend kada se po pravilu pojačava saobraćaj - rekla je Dražić.

Aleksandra Dražić - novinar Kurira Foto: Kurir Televizija

Povoljniji uslovi za putnike, vozači se pozivaju na oprez

Kako je istakla, saobraćaj na graničnim prelazima se za sada odvija bez većih problema, uz savet vozačima da putovanja planiraju u najpovoljnijem delu dana.

- Na ovoj teritoriji postoji i granični prelaz Šid-Tovarnik, gde su zadržavanja takođe oko pola sata, što je još jedna dobra informacija. Međutim, za teretna vozila situacija je znatno teža - na Batrovcima se čeka oko 180 minuta na izlaz iz zemlje, dok na Šid–Tovarniku čekanja dostižu i do 240 minuta. Zato se vozačima savetuje da putuju u ranim jutarnjim satima, ne samo zbog manjih gužvi, već i zbog nižih temperatura, s obzirom na to da nas očekuju veoma topli dani. Iskoristite priliku da putujete dok su uslovi povoljniji, jer će kasnije sunce biti znatno jače i napornije za vožnju. Za sada sve funkcioniše uredno i bez većih problema, uprkos povremenim sistemskim izazovima koji mogu da uspore proceduru - za emisiju "Redakcija", kaže Dražić.

02:02 Letnji kolaps na granicama? Novi sistem EU mogao bi da pojača gužve tokom jula i avgusta Izvor: Kurir televizija

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