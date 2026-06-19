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Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević izjavila je da je od 2022. godine, kada je uvedena subvencija za kupovinu nekretnine po osnovu rođenja deteta, više od 1.600 porodica uz pomoć države rešilo svoje stambeno pitanje.

- Ako govorimo o 2022. godini kada je ova mera subvencija za kupovinu nekretnine po osnovu rođenja deteta stupila na snagu, možemo da govorimo o 1.600 porodica i o više od 26 miliona evra koje je država izdvojila za porodice koje su kupile svoju nekretninu po osnovu rođenja deteta - rekla je ministarka.

Ona je istakla da je posebno ponosna na kontinuitet u sprovođenju ove mere.

- Prva stvar jeste kontinuitet koji mi imamo sa održavanjem komisija na kojima dodeljujemo subvencije za kupovinu nekretnine po osnovu rođenja deteta. Na svakoj komisiji prođe od 50 do 60 zahteva i svakog meseca mi odobrimo oko 900.000 evra do milion i nešto hiljada evra, što je svakako važno radi održavanja kontinuiteta - navela je Žarić Kovačević.

Govoreći o najnovijim rešenjima koja su uručena majkama, ministarka je istakla da su desetine porodica dobile priliku da uskoro dođu do svog doma.

- Juče smo imali ponovo divan dan ovde u Ministarstvu. Šezdeset četiri mame su sa svojim porodicama došle da preuzmu rešenja. Njih sada očekuje još neka dodatna dokumentacija i, recimo, u roku od mesec dana isplata sredstava na osnovu kojih će moći sebi da kupe prvu nekretninu po osnovu rođenja deteta, ali ne samo to, već i da kreiraju svoj dom onako kako su zamislili, da podižu svoju decu i da šire svoje porodice - rekla je ona.

Jelena Žarić Kovačević ministarka Foto: Kurir Televizija

Ministarka je navela da je jedan od prioriteta Ministarstva i rad Alimentacionog fonda.

- Prioritet je da vodimo računa o Alimentacionom fondu i da sva deca budu isplaćena redovno i regularno, onako kako to od nas zahtevaju presude koje su do nas stigle preko Ministarstva pravde. U ovom trenutku dali smo više od 41 milion dinara od primene tog zakona od avgusta prošle godine - rekla je Žarić Kovačević.

Kako je dodala, trenutno više od 800 dece prima sredstva iz ovog fonda.

- U ovom trenutku ima više od 800 dece, možda 850 dece, koja dobijaju iznose iz Alimentacionog fonda. Ono što mogu da kažem jeste da su isplate redovne i da, kada uradimo prvo isplatno rešenje, za svaki sledeći mesec sami radimo isplatna rešenja. Niko više ne mora da nam se javlja da bi deca imala redovnu porodično-pravnu zaštitu - istakla je ministarka.

Govoreći o planovima Ministarstva, ona je najavila izradu nove strategije za porodicu i demografiju.

- Aktuelna je izrada Strategije za porodicu i demografiju koja će važiti od 2026. do 2036. godine sa projekcijama do 2050. godine. Malo smo možda i optimistični, ali mislim da ćemo to izgurati do kraja ove godine kako treba - poručila je Žarić Kovačević.

Ona je dodala i da će na sednici Odbora za prava deteta biti predstavljen program za sprečavanje nasilja nad decom, za koji je javna rasprava u toku do 25. juna.

04:20 VIŠE OD 1.600 PORODICA UZ POMOĆ DRŽAVE DOŠLO DO SVOG DOMA: Ministarka otkrila koliko je novca izdvojeno za ovu meru Izvor: Kurir televizija

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