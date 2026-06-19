Evo gde se nalazi 5 novih kamera za brzinu na putu kroz Makedoniju ka Grčkoj

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Ukoliko ove sezone planirate letovanje u Grčkoj i putujete sopstvenim automobilom kroz Severnu Makedoniju, dobro otvorite oči i skinite nogu sa gasa. Tamošnje vlasti uvele su rigorozne izmene u Zakonu o bezbednosti saobraćaja, a prve žrtve novih propisa već su pali državljani Srbije.

Na popularnoj Fejsbuk stranici "Grčka Info" osvanulo je upozorenje koje je brzo zapalilo društvene mreže i zabrinulo mnoge vozače koji tranzitiraju kroz Severnu Makedoniju. Prema rečima očevidaca i članova ove grupe, makedonska policija je počela da primenjuje novu, izuzetno oštru meru - oduzimanje vozila za bezobzirnu vožnju.

Vozio čak 188 kilometara na čas

Da se makedonski organi reda ne šale, na teži način je saznao jedan vozač iz Srbije. On je na auto-putu prema Grčkoj vozio brzinom od čak 188 kilometara na čas, što je tamošnja policija okarakterisala kao nasilničku i bezobzirnu vožnju.

- Juče je jednom vozaču iz Srbije oduzeto vozilo marke 'porše'. Jurio je 188 na sat. Em pokvaren odmor, em je ostao bez svog vozila - navodi se u objavi na stranici koja je izazvala lavinu komentara.

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Susedna zemlja je u svoj zakon uvrstila poseban član koji definiše bezobzirnu i nasilničku vožnju. Ova kategorija ne podrazumeva samo visoke novčane kazne i zabranu upravljanja motorno-tehničkim vozilima, već daje pravo policiji i sudskim organima da privremeno ili trajno oduzmu automobil kojim je prekršaj napravljen, bez obzira na to čije je vlasništvo.

U bezobzirnu vožnju najčešće spadaju prekoračenje brzine za više od 50 ili 70 km/h u naseljenom/van naseljenog mesta, prolazak kroz uzastopna crvena svetla na semaforu i ekstremno opasna preticanja.

Znatno pojačane kontrole

Tranzit kroz Severnu Makedoniju godinama je bio rutinski deo puta do grčkih plaža, ali ove godine pravila igre su se drastično promenila. Vozačima iz Srbije se savetuje da striktno poštuju ograničenja brzine, koja na auto-putu iznose 130 km/h (odnosno 110 km/h na pojedinim deonicama), jer su radarske kontrole, kako presretači tako i stacionarne kamere, znatno pojačane.

Nervoza zbog gužvi na granicama ili želja da se što pre stigne do mora nikako ne smeju biti izgovor za divljanje na drumu - cena koju ove godine možete platiti nije samo novčana, već vas može koštati i samog automobila.

Kurir/ Telegraf.rs