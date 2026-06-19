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Meštani sela Velepolje, Paligrace i Kravlje u velikom broju odazvali su se danas besplatnim preventivnim pregledima srca organizovanim u centru Velepolja.

Na raspolaganju su im bili subspecijalisti i medicinsko osoblje Univerzitetskog kliničkog centra Niš i Instituta za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", a mogli su da obave EKG pregled, izmere krvni pritisak i nivo šećera u krvi, kao i da urade ultrazvuk srca.

Drugu veliku terensku akciju preventivnih pregleda u niškim selima posetio je i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

- Ovo je meštanima u selima neophodno, zato što smo u saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Niš uspostavili ne samo kardiološke preglede, već i druge vrste pregleda. Već imamo dobru realizaciju dogovora sa Domom zdravlja. Dogovorili smo otvaranje ambulante u Donjoj Studeni, gde je prošle nedelje organizovana ovakva akcija. To je pravi dokaz da ove aktivnosti imaju efekta i da nakon toga realizujemo ono što je građanima neophodno - kazao je gradonačelnik Pavlović.

Foto: UKC Niš

On je dodao da je on tokom ovog leta planirao detaljan obilazak niških sela i prigradskih naselja kako bi se razgovaralo o problemima i potrebama meštana. Takvi obilasci, kako je naveo, redovno otvaraju pitanja sanacije ulica, vodosnabdevanja, uređenja škola i školskih dvorišta, unapređenja javnog gradskog prevoza i povećanja broja polazaka na pojedinim linijama.

Foto: UKC Niš

- Šta god da je neophodno, mi ćemo biti tu, kao što smo uvek bili. Tokom čitavog leta nećemo stati, obići ćemo sve i razgovarati sa svima. Ovo je najvažnija stvar. Kontakt sa građanima je nešto što je preko potrebno, jer na taj način pokazujemo da brinemo o ljudima, a ljudi imaju priliku da nam kažu sve ono što žele - istakao je gradonačelnik Niša.

Foto: UKC Niš

Koliko su važni ovakvi terenski kardiološki pregledi u seoskim sredinama najbolje pokazuje današnji primer iz Velepolja, gde je jedan stariji meštanin zbog ozbiljnog problema sa nogom hitno prevezen sanitetskim vozilom u Univerzitetski klinički centar Niš, gde je odmah primljen na Kliniku za vaskularnu hirurgiju.

Foto: UKC Niš

- To je samo jedan primer značaja ovakvih akcija. Kao što je rekao docent Petrović, direktor Instituta "Niška Banja", ako smo danas pomogli makar jednom čoveku, uradili smo veliku stvar - rekao je doc. dr Milan Lazarević, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš.

On je istakao da u Srbiji svake godine više od 50.000 ljudi premine od kardiovaskularnih bolesti.

1/7 Vidi galeriju Besplatni preventivni pregledi srca Foto: UKC Niš

- U skladu sa politikom Ministarstva zdravlja, želimo da se približimo pacijentima i, kako volim da kažem, dođemo im na kućni prag. Ovo mesto udaljeno je oko dvadeset kilometara od Niša i nije svima jednostavno da dođu do specijalističkih pregleda. Neki od njih više od deset godina nisu bili kod kardiologa. Zato su ovi pregledi od izuzetnog značaja - rekao je Lazarević.

Za potrebe "otvorene bolnice" u Velepolju obezbeđena su dva portabilna ultrazvučna aparata, pa su lekari na terenu mogli da pregledaju valvularni aparat srca, srčane šupljine, poremećaje ritma, rade EKG preglede, mere nivo šećera u krvi, saturaciju i druge vitalne parametre.

- Zaista sam ponosan što smo danas ovde zajedno profesor Đinđić, direktor Klinike za kardiologiju, docent Petrović, direktor Instituta "Niška Banja", docent Simonović, pomoćnik direktora Instituta “Niška Banja”, i ja, na zajedničkom zadatku koji do sada nije bio praksa u Nišu. Posebno mi je drago što ćemo nastaviti sa ovim akcijama - naveo je Lazarević, koji je najavio nastavak akcije već za narednu nedelju i istakao da ovakve akcije daju rezultate, pa će u Donjoj Studeni biti otvorena ambulanta.

Na taj način meštani Donje Studene, Čukljenika i dela Jelašnice koji gravitiraju tom području dobiće kontinuiranu zdravstvenu zaštitu. Dom zdravlja Niš obezbediće neophodnu opremu i medicinsko osoblje.

- Ovde su danas lekari subspecijalisti i zato smo uspeli da ceo proces podignemo na viši nivo, kako bismo dopunili rad Doma zdravlja i omogućili pacijentima da na licu mesta dobiju preglede koji su im najpotrebniji - zaključio je Lazarević.