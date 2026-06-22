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Prava drama odigrala se u jednom beogradskom naselju kada je 88-godišnji muškarac ostao zaglavljen u uskom otvoru sa vodovodnim cevima, gde je proveo gotovo dva sata čekajući pomoć.

U pomoć su pritekli policajci, a potom i vatrogasci.

- Ovaj deka iz Beograda je ušao u otvor sa cevima za vodu da nešto zavrne i zaglavio se. Ima veštački kuk i tamo je ostao puna 2 sata. Niko nije mogao da mu pomogne. Nakon što su komšije obavestile policiju, na lice mesta odmah su došla ova dva policajca koji su dala sve od sebe da pomognu deki, ali su na kraju ipak morali da dođu i vatrogasci - navodi Instagram stranica "Predajnik Beograd".

Na svu sreću sve se završilo sa malim povredama.

- Deka ima 88 godina, a policajci se zovu Milan i Suad. Ima još dobrih ljudi! - dodaje se.

Kako se navodi u komentarima deku je izvukao vatrogasac koji je ušao u okno i koji je bio užetom obezbeđen od strane svojih kolega vatrogasaca.

- Vatrogasac koji je izvukao deku se zove Nebojša i radi u stanici Zvezdara koliko se sećam da su rekli - navodi se u jednom od komentara.