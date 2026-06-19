Preminula Anastasija (25), za koju je Srbija skupljala novac, a koja je teško povređena u udesu u decembru kad se "bmw" zakucao u taksi
Anastasija Obradović, devojka koja se grčevito borila za život nakon saobraćajne nesreće u kojoj nevina strada, preminula je. Srbija je skupljala novac za Anastasijin život, lečena je u Švajcarskoj, pa vraćena u Srbiju kada sredstava za plaćanje klinike više nije bilo. I nažalost, izgubila je najvažniju bitku sa svega 25 godina.
Teško je povređena u saobraćajnoj nesreći 1. decembra prošle godine u Novom Sadu, kada je sa drugaricama sela u taksi, a ne svoj auto, da bi opušteno proslavile diplomiranje jedne od njih. Nisu stigle do restorana - "bmv" se u punoj brzini zakucao u taksi. Taksista je preminuo na putu do bolnice, a Anastasija se dorila sve do danas.
Krajem maja skupljan je novac da bi mogla da ostane na lečenju u Švajcarskoj. Međutim, papreni troškovi nisu mogli da budu pokriveni, pa je Anastasija, koja je sv vreme bila u nekoj vrsti kome, jer je imala i teške povrede glave, ali i brojnih organa, vraćena u Srbiju. U jednom momentu je izgledalo da je stabilno, ali joj se stanje naglo pogoršalo i preminula je.