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Anastasija Obradović, devojka koja se grčevito borila za život nakon saobraćajne nesreće u kojoj nevina strada, preminula je. Srbija je skupljala novac za Anastasijin život, lečena je u Švajcarskoj, pa vraćena u Srbiju kada sredstava za plaćanje klinike više nije bilo. I nažalost, izgubila je najvažniju bitku sa svega 25 godina.

Foto: Budi Human

Teško je povređena u saobraćajnoj nesreći 1. decembra prošle godine u Novom Sadu, kada je sa drugaricama sela u taksi, a ne svoj auto, da bi opušteno proslavile diplomiranje jedne od njih. Nisu stigle do restorana - "bmv" se u punoj brzini zakucao u taksi. Taksista je preminuo na putu do bolnice, a Anastasija se dorila sve do danas.