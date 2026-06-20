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Leto je pokazalo svoje pravo lice - narednih dana očekuju nas sunce, visoke temperature i tek poneki lokalni pljusak. Meteorolozi najavljuju da će se vrućine zadržati do kraja meseca, dok bi osveženje moglo da stigne tek početkom jula.

Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo uz slab vetar uglavnom severnih pravaca.

- Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša dnevna od 31 do 34 stepena - navodi Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Toplo vreme u junu Foto: Jakov Milošević

Narednih dana biće pretežno sunčano i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni.

- U nedelju posle podne u Vojvodini i u brdsko - planinskim predelima južne Srbije, a u ponedeljak i u ostalim krajevima, uz promenljivu oblačnost, lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom. Od utorka pljuskovi sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko - planinskim predelima - saopštio je RHMZ.

Podsetimo, Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, najavio je početak dugog i vrelog leta u Srbiji.

Ivan Ristić Foto: tv prva printscreen

- Toplotna kupola u sklopu afričkog anticiklona stacioniraće se iznad većeg dela Evrope, pa će maksimalna temperatura narednih dana biti i preko 35 stepeni. Očekuju se i tropske noći u urbanim sredinama kada u noćnim satima temperatura neće padati ispod 20 stepeni, u stanovima ispod 30 - rekao je Ristić za Kurir i dodao:

- Postepeno ulazimo u jak toplotni talas kada će osveženje biti pad temperature na 30 stepeni. Kratkotrajno osveženje sa pljuskovima, grmljavinom i lokalnim nepogodama moglo bi da bude oko 24. juna, ali nakon toga temperatura nastavlja da raste.