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Radoznalost kupača na jednoj plaži umalo se pretvorila u ozbiljan problem kada su dve ribe doplivale gotovo do same obale. Oko njih se odmah okupila grupa ljudi - neki su ih pipali, a pojedini su čak pokušavali i da ih "maze", potpuno nesvesni da je reč o jednoj od najopasnijih i najotrovnijih invazivnih vrsta koja se poslednjih godina širi Mediteranom - ribi zec.

Ovaj snimak, koji je objavljen na poznatom sajtu za turiste "nikana.gr", zapravo nije nastao ove sezone. Zabeležen je ranije, u periodu kada se o ovoj ribi na našim prostorima još uvek nije znalo mnogo jer je tek stizala u ove vode. Danas je situacija znatno drugačija i o njoj se sve glasnije priča.

Šta je zapravo riba zec?

Reč je o izuzetno problematičnoj ribi zec (srebrnopruga naduvena riba), koja se sve češće viđa na Mediteranu. Ona je već nekoliko godinam, kako se navodi na Nikana.gr, prisutna u vodama Kipra i Krita, a njena pojava je zabeležena i na Eviji, ali i u Jadranskom moru.

Ova vrsta na našim prostorima nema prirodne predatore, zbog čega se nekontrolisano razmnožava i nanosi ogromnu štetu celokupnom morskom ekosistemu.

Ima oštre zube, ali njen najveći adut je smrtonosni otrov

Foto: Printscreen/ Facebooknikana gr

Iako na snimku deluje mirno dok pliva u plićaku, stručnjaci upozoravaju da ova riba ima neverovatno oštre zube i jaku vilicu, pa može ozbiljno da ugrize ako joj se previše približite ili pokušate da je uhvatite.

Međutim, ono što je daleko opasnije jeste to što ona u svom telu nosi smrtonosni otrov tetrodotoksin, zbog čega se nikako ne sme konzumirati niti pripremati za hranu.

Ipak, mesta za paniku i strah među kupačima nema, jer ove ribe i dalje nema u velikom broju na popularnim letovalištima.

Ali, apel je jasan - ako je slučajno uočite u plićaku, nikako nemojte pokušavati da je "mazite" ili hvatate kao ljudi sa ovog snimka.

Ribari očajni, država sprema mere

Ova invazivna vrsta zadaje ogromne glavobolje lokalnim vlastima u Grčkoj, koja trenutno razmatra nekoliko mera za suzbijanje njenog razmnožavanja.