Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas u Leskovcu sa gradonačelnikom Goranom Cvetanovićem, sa kojim je razgovarao o saradnji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa lokalnom samoupravom.

Tom prilikom, istaknuto je da je vojska pouzdan oslonac građanima i lokalnim vlastima, te da je zajedničko delovanje u interesu stanovništva jedan od ključnih oblika povezanosti sistema odbrane i lokalne zajednice. Naglašeno je da Vojska Srbije, kroz realizaciju svoje treće misije – podrške civilnim vlastima, pruža značajnu podršku građanima i lokalnim samoupravama.