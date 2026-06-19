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Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas u Leskovcu sa gradonačelnikom Goranom Cvetanovićem, sa kojim je razgovarao o saradnji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa lokalnom samoupravom.

Tom prilikom, istaknuto je da je vojska pouzdan oslonac građanima i lokalnim vlastima, te da je zajedničko delovanje u interesu stanovništva jedan od ključnih oblika povezanosti sistema odbrane i lokalne zajednice. Naglašeno je da Vojska Srbije, kroz realizaciju svoje treće misije – podrške civilnim vlastima, pruža značajnu podršku građanima i lokalnim samoupravama.

Sastanku su prisustvovali načelnik Uprave za ljudske resurse (J-1) Generalštaba Vojske Srbije brigadni general Slađan Hristov, šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović i zamenik komandanta Komande za obuku pukovnik Dragan Kužet.

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