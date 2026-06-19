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Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas polaganju zakletve vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „jun 2026“, u kasarni „Vojvoda Petar Bojović“ u Leskovcu.

Čestitajući vojnicima položenu zakletvu ministar Gašić istakao je da su doneli „važnu i plemenitu odluku da svoje vreme, znanje i snagu stave u službu otadžbine, da prihvate obaveze i izazove vojničkog poziva i ponosno stanu u stroj Vojske Srbije“.

- Oni su danas, pred zastavom Republike Srbije, dali reč koja obavezuje, koja traje, onu večnu reč koja se ne povlači pred izazovima. Položenom zakletvom stupili su u redove onih koji su kroz istoriju bili spremni da svojom hrabrošću i čašću služe svojoj otadžbini i istu branili kad god je to bilo potrebno - rekao je ministar odbrane.

On je naglasio da odluka da budu u stroju izabranih ima posebnu težinu, kao i da je za svako poštovanje.

- U vremenu rastućih tenzija i sukoba u svetu, kada niste bili u obavezi da obučete uniformu, vi ste to učinili svojom voljom. To je svedočanstvo vaše svesti i odgovornosti, i na tome vam odajem posebno priznanje. Pred vama su dani učenja, rada i usavršavanja. Biće trenutaka kada će se od vas tražiti više nego što mislite da možete. Upravo tada ćete otkriti snagu karaktera koju nosite u sebi, osetiti duh zajedništva i osećaj pripadnosti. U vojsci se razvijaju vojničke veštine i znanja, ali i gradi poverenje ljudi na koje se Srbija može osloniti – istakao je ministar Gašić poželevši da ih kroz vojničke dane vode ljubav prema Srbiji, vojnička čast i svest da nema veće privilegije od služenja svojoj domovini.

Foto: Nikola Mladenovic/nikola@pjermedia.com

Tom prilikom, ministar odbrane rekao je da naša zemlja ostaje na svom putu nezavisnosti i vojne neutralnosti, kao i da ponosno čuva mir.

- To je jedino moguće ukoliko je dovoljno snažna i nastavi da bude jaka, i ima modernu vojsku spremnu da odgovori na sve izazove. Za razliku od perioda od 2000. do 2012. godine, kada je Vojska Srbije dugi niz godina bila suočena sa nedovoljnim ulaganjima i zanemarivanjem, danas imamo savremenu i dobro opremljenu vojsku. Zahvaljujući odgovornoj državnoj politici i snažnoj podršci vrhovnog komandanta i predsednika Republike Aleksandra Vučića, Vojska Srbije se iz godine u godinu razvija i spremna je da odgovori novim bezbednosnim i tehnološkim izazovima. Rezultate odgovornog rada i zalaganja pokazaćemo na veliki srpski praznik Vidovdan, kada ćemo na vojnom aerodromu u Batajnici i poligonu „Pasuljanske livade“ predstaviti najsavremenije naoružanje i vojnu tehniku, a naši pripadnici pokazati svoju osposobljenost, odlučnost i spremnost da u svakom trenutku brane Srbiju – istakao je ministar Gašić.

Obraćajući se roditeljima vojnika ministar odbrane rekao je da su upravo oni bili njihov oslonac, snaga i sigurnost te zahvalio što su decu vaspitali da vole svoju zemlju i budu spremni da preuzmu odgovornost onda kada je to najpotrebnije.

Na kraju svog obraćanja on je zahvalio vojnicima na odluci dostojnoj najvećeg poštovanja i uvažavanja poželevši im da ostanu verni zakletvi koju su dali, tradiciji i svom narodu.

Polaganju zakletve prisustvovali su načelnik Uprave za ljudske resurse (J-1) Generalštaba Vojske Srbije brigadni general Slađan Hristov, šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović, zamenik komandanta Komande za obuku pukovnik Dragan Kužet, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, predstavnici državnih institucija, Srpske pravoslavne crkve, Jablaničkog upravnog okruga, lokalne samouprave, privrednih društava, kao i brojna rodbina i prijatelji vojnika.

Komandant današnje svečanosti bio je zamenik komandanta Trećeg centra za obuku potpukovnik Dalibor Antonijević.

Na kraju svečanosti ministar Gašić razgovarao je članovima porodica i prijateljima vojnika i tom prilikom najmlađim gostima uručio koine Ministarstva odbrane.

Luka Jovićević iz Kraljeva istakao je da je odluka da pristupi vojsci sveti poziv otadžbine i porodična tradicija koja se neguje decenijama.

- Prvobitni plan je da završim vojni rok ovih šest meseci koliko traje vojna obuka i nakon toga mi je plan da se zaposlim u Petom bataljonu u svom rodnom gradu Kraljevu - rekao je vojnik Jovićević.

Vojnik Viktorija Veljković iz Bujanovca naglasila je da vojnička zakletva nije samo formalnost i izgovorene reči, već predstavlja obećanje da će časno, svesno i disciplinovano služiti svojoj zemlji.

- Osećaj nakon položene zakletve je zaista neverovatan, osećamo ponos, odgovornost i svest da postajemo deo nečega većeg od sebe. Jako sam ponosna na sebe i svoje kolege što smo danas stali u stroj kao mladi, hrabri i dobri ljudi - rekla je vojnik Veljković.

Damjan Gojković iz Novog Bečeja na dosadašnjoj obuci naučio je šta je pravo prijateljstvo, drugarstvo, kao i da ništa nije nemoguće jer je uz pomoć starešina i uz disciplinu svaka prepreka savladiva.

- Za mene je najupečatljiviji trenutak ovaj današnji, samo polaganje zakletve, te reči koje izgovaramo, kao i prvo gađanje na terenu i strelištu, jer retko ko od civila može to da iskusi - rekao je vojnik Gojković.

Kristijan Kulundžić iz Aranđelovca rekao je da ga je u odluci da pristupi Vojsci Srbije podržala cela porodica, prijatelji i devojka.

- U mojoj porodici svi su služili vojni rok, neki su i godinama unazad u vojsci oficiri i podoficiri, tako da sam zbog njih najviše želeo da nastavim tu tradiciju - naglasio je vojnik Kulundžić.