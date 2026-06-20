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Put do grčkih letovališta ove godine mogao bi skupo da košta vozače koji odluče da ignorišu saobraćajna pravila tokom prolaska kroz Severnu Makedoniju.Tamošnje vlasti pooštrile su primenu propisa, a među onima koji su se već suočili sa posledicama našao se i jedan državljanin Srbije koji je ostao bez automobila.

Upozorenje na nove mere pojavilo se na Fejsbuk stranici "Grčka Info", gde su članovi podelili iskustva sa puta i ukazali na znatno strožu kontrolu saobraćaja nego prethodnih godina. Posebnu pažnju privukla je mogućnost oduzimanja vozila zbog teških saobraćajnih prekršaja.

Koliko su nadležni ozbiljni u sprovođenju novih pravila pokazuje slučaj vozača iz Srbije koji je na auto-putu prema Grčkoj vozio čak 188 kilometara na čas. Takva vožnja okarakterisana je kao nasilnička i bezobzirna, zbog čega je ostao bez automobila.

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- Juče je jednom vozaču iz Srbije oduzeto vozilo marke "porše". Jurio je 188 na sat. Em pokvaren odmor, em je ostao bez svog vozila - navodi se u objavi koja je izazvala veliki broj reakcija na društvenim mrežama.

Prema važećim propisima u Severnoj Makedoniji, kategorija bezobzirne vožnje obuhvata niz najtežih saobraćajnih prekršaja. Pored visokih novčanih kazni i zabrane upravljanja vozilom, zakon predviđa i mogućnost privremenog ili trajnog oduzimanja automobila kojim je prekršaj počinjen.

Među prekršajima koji se najčešće svrstavaju u ovu kategoriju nalaze se drastično prekoračenje brzine, prolazak kroz više uzastopnih crvenih svetala na semaforu, kao i posebno opasna preticanja koja ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Godinama je prolazak kroz Severnu Makedoniju predstavljao rutinsku deonicu na putu ka grčkom primorju, ali su ove sezone kontrole znatno intenzivnije. Na auto-putevima su pojačani i radari i presretači, dok se ograničenja brzine strogo kontrolišu.

Vozačima se savetuje da posebnu pažnju obrate na propisanu maksimalnu brzinu, koja na većini auto-puteva iznosi 130 kilometara na čas, dok je na pojedinim deonicama ograničenje spušteno na 110 kilometara na čas.