Srbinu oduzeli "Porše" na putu za Grčku! Divljao na auto-putu, pa ostao bez automobila: Krenuo na letovanje, a doživeo pakao života!
Put do grčkih letovališta ove godine mogao bi skupo da košta vozače koji odluče da ignorišu saobraćajna pravila tokom prolaska kroz Severnu Makedoniju.Tamošnje vlasti pooštrile su primenu propisa, a među onima koji su se već suočili sa posledicama našao se i jedan državljanin Srbije koji je ostao bez automobila.
Upozorenje na nove mere pojavilo se na Fejsbuk stranici "Grčka Info", gde su članovi podelili iskustva sa puta i ukazali na znatno strožu kontrolu saobraćaja nego prethodnih godina. Posebnu pažnju privukla je mogućnost oduzimanja vozila zbog teških saobraćajnih prekršaja.
Koliko su nadležni ozbiljni u sprovođenju novih pravila pokazuje slučaj vozača iz Srbije koji je na auto-putu prema Grčkoj vozio čak 188 kilometara na čas. Takva vožnja okarakterisana je kao nasilnička i bezobzirna, zbog čega je ostao bez automobila.
- Juče je jednom vozaču iz Srbije oduzeto vozilo marke "porše". Jurio je 188 na sat. Em pokvaren odmor, em je ostao bez svog vozila - navodi se u objavi koja je izazvala veliki broj reakcija na društvenim mrežama.
Prema važećim propisima u Severnoj Makedoniji, kategorija bezobzirne vožnje obuhvata niz najtežih saobraćajnih prekršaja. Pored visokih novčanih kazni i zabrane upravljanja vozilom, zakon predviđa i mogućnost privremenog ili trajnog oduzimanja automobila kojim je prekršaj počinjen.
Među prekršajima koji se najčešće svrstavaju u ovu kategoriju nalaze se drastično prekoračenje brzine, prolazak kroz više uzastopnih crvenih svetala na semaforu, kao i posebno opasna preticanja koja ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.
Godinama je prolazak kroz Severnu Makedoniju predstavljao rutinsku deonicu na putu ka grčkom primorju, ali su ove sezone kontrole znatno intenzivnije. Na auto-putevima su pojačani i radari i presretači, dok se ograničenja brzine strogo kontrolišu.
Vozačima se savetuje da posebnu pažnju obrate na propisanu maksimalnu brzinu, koja na većini auto-puteva iznosi 130 kilometara na čas, dok je na pojedinim deonicama ograničenje spušteno na 110 kilometara na čas.
Stručnjaci upozoravaju da nervoza zbog gužvi na granicama ili želja da se što pre stigne do letovališta ne bi smeli da budu razlog za rizičnu vožnju. Za razliku od ranijih godina, posledice mogu biti mnogo ozbiljnije od obične novčane kazne, jer vozači u pojedinim slučajevima rizikuju da ostanu i bez automobila.
(Kurir.rs/Espreso)