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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je putem zvaničnog Instagram naloga odgovarala na pitanja građana o predlogu zakona o roditeljima negovateljima.

Kada će zakon biti u primeni?

Ovo je nešto što najčešće pitate, strahujući da će proći još dosta vremena. Ali kao što smo najavili, primena zakona očekuje se od 1. oktobra 2026. godine.

Da li će iznost od 65.000 dinara biti fiksni iznos koji se neće povećavati?

Ne! Iznos će se povećavati, odnosno iznos od 65.000 dinara nije fiksni. Usklađivaće se svakog 1. marta, sa prosečnom mesečnom zaradom u Srbiji.

Hoćemo li u tom slučaju izgubiti pravo na ličnog pratioca i dnevni boravak?

Ovo su česta pitanja, da li će status roditelj negovatelj uticati na to da se uskrati neko drugo pravo. Ne, jedno pravo ne uslovljava primenu drugog prava. I dalje ćete imati mogućnost korišćenja svih usluga u zajednici, a zajedničkim snagama treba da se borimo da unapredimo usluge u zajednici, kao što su lični pratioci i dnevni boravak. Neke zemlje u okruženju su ograničavale korišćenje dnevnog boravka za roditelje negovatelje, odnosno za njihovu decu, mi to nećemo činiti.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je putem zvaničnog Instagram naloga odgovarala na pitanja građana o predlogu zakona o roditeljima negovateljima.



Da, naravno, dakle zakon se primenjuje na području čitave republike Srbije, i ne vidim razloga da severno od Save i Dunava bude drugačije.

Samohrana sam majka, dvoje dece sa smetnjama u razvoju, da li za mene postoje neka posebna pravila?"

Da, da, da. Dakle, ukoliko ste samohrana majka koja ima dvoje ili više dece koji su korisnici uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć, srodnici te osobe mogu steći pravo na status negovatelja, koji je u potpunosti izjednačen sa statusom roditelja negovatelja.

Šta je sa usvojiteljima i hraniteljima, da li oni imaju ista prava?

Usvojitelji imaju jednaka prava kao i roditelji. Onog trenutka kada se usvojenje dogodi, usvojitelj je izjednačen u potpunosti sa roditeljima, i samim tim može ostvariti ista prava kao i roditelj negovatelj. U slučaju hraniteljstva, kao privremene mere, pravila su drugačija, hranitelji su privremena kategorija, i oni ostvaruju već neka druga prava.

Hoće li nam se ukinuti tuđa nega i pomoć ako postanemo roditelji negovatelji?

Ovo je pitanje koje se često ponavlja, zapravo tuđa nega i pomoć je zapravo osnov da vi postanete roditelji negovatelji ili negovatelji. Ona na današnji dan iznosi 42.566 dinara, to je iznos koje će vaše dete nastaviti da prima i koji će naravno rasti jer se usklađuje tokom godine sa potrošačkim cenama. I uz taj iznos vi ćete kao roditelj ostvariti pravo i na 65.000 dinara čime obezbeđujemo preko 100.000 dinara mesečno u budžet te porodice, plus uplatu poreza i doprinosa.

Šta je sa negovateljima brat/sestra, imaju li ista prava? Ima i takvih nažalost kada roditelj više ne može brinuti pa srodnici preuzmu brigu.

Da, ima toga, i mi smo predvideli tu mogućnost. Vi kao srodnici po pravoj liniji, dakle braća i sestre, ili po pobočnim liniji, bake i deke, u slučaju da su roditelji preminuli ili da zbog svog psiho/fizičkog stanja ne mogu pružiti negu i brigu detetu ili osobi sa invaliditetom koja je korisnik uvećane tuđe nege i pomoći, vi imate prava na potpuno jednaki status koji imaju i roditelji.

Pitanje koje se ponavlja, bez cenzure želim da ga pročitam, da li ćete nas ovako izmrcvarene vući od šaltera do šaltera, tražiti brdo dokumentacije... Evo, podržava primenu zakona, ali majka strahuje da bi nove procedure potrošile dragoceno vreme za roditelje.

Pojednostavili smo maksimalno postupak, ne želimo da roditelji budu izloženi čekanjima u redu, obilascima šaltera, prikupljanjem dodatne dokumentacije, administrativnim, birokratskim procedurama i preprekama, postupak će biti digitalizovan, postupak će biti pojednostavljen, sa ciljem da roditelji ne troše vreme koje je za njih dragoceno, s obzirom na to da zaista 24 sata su uz svoju decu, i da znamo šta sve moraju da učine kako bi dali sebi slobodnog vremena da uopšte odu u centar za socijalni rad, opštinu ili neku drugu ustanovu.

Mislim da treba da imamo u vidu da je ovaj zakon postavio dobre temelje za roditelje negovatelje, prvi put im pružio sistemsku zaštitu, institucionalni karakter, i oni će samim tim biti sagovornici u vremenima pred nama, i kada na dnevnom redu budu neki drugi zakoni, koji ih se posredno ili neposredno tiču, kao što je zakon o radu, budući zakon o socijalnoj zaštiti, verujem da ćemo na ovaj način, dokazivanjem da smo kao društvo sazreli da ih sistemski prepoznamo i zaštitimo, postaviti zdrave temelje za sve ono što nas u budućnosti čeka.

Nema zakona koji može da reši sve probleme, ali svakako jeste značajan, istorijski korak u našoj nameri da gradimo Srbiju po meri porodice.