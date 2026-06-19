Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je vremensku prognozu za naredne dane, prema kojoj Srbiju očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz povremenu mogućnost pljuskova sa grmljavinom u pojedinim krajevima.

Kako stoji u najavi, u subotu (20.06.) pretežno sunčano i toplo uz slab vetar uglavnom severnih pravaca.

"Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije. Najniža temperatura od 12 do 20 °C, a najviša dnevna od 31 do 34 °C.", najavljuje RHMZ.

Kako dalje najavljuju, narednih dana pretežno sunčano i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 °C.

"U nedelju posle podne u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima južne Srbije, a u ponedeljak i u ostalim krajevima, uz promenljivu oblačnost, lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom. Od utorka pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima", najavio je RHMZ.