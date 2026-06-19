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Turisti sa Balkana, još pospani od noćne vožnje, protekle subote satima su čekali na graničnom prelazu Evzoni između Severne Makedonije i Grčke. Tražeći hlad pored autobusa, držali su pasoše i flaše vode, nadajući se da će uskoro nastaviti put ka svojim letovalištima. Ali u tom trenutku, kraj koloni nije se ni nazirao.

Većina njih je bila iz Srbije, Severne Makedonije i Crne Gore. Na put su krenuli još u zoru kako bi izbegli gužve na granici, ali bez uspeha. Već u 8.30 ujutru, kolone automobila i autobusa protezale su se dokle god pogled seže, piše u reportaži sa graničnog prelaza Evzoni grčki sajt "Ekatimerini".

Razlog za velika čekanja na granici tokom poslednjih mesec i po dana jeste puna primena novog evropskog sistema ulaska i izlaska (EES), koji je na graničnim prelazima i aerodromima počeo da funkcioniše 10. aprila. Novi sistem zamenjuje pečatiranje pasoša biometrijskom registracijom putnika iz zemalja koje nisu članice EU, uključujući fotografisanje lica i uzimanje otisaka prstiju.

Na Evzoniju je zbog toga vreme obrade jednog putnika sa dosadašnjih oko 30 sekundi poraslo na tri minuta.

Grčka Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

"Letujem 40 godina u Grčkoj, ovoliku gužvu ne pamtim"

Na betonskoj ogradi pored graničnog prelaza sedi Bojana iz Srbije. Na granici čeka više od dva sata, piše u reportaži ovaj grčki portal.

U Grčku dolazi svake godine već četiri decenije. Kaže da je navikla na čekanja na granici, ali ističe da ovoliku gužvu ne pamti.

"Mi, Srbi, veoma smo ljuti. Nije u redu ovo što se dešava“, poručuje ona.

"Mogao sam da letujem u Albaniji, ali Grčka je moj drugi dom“

Sličnog mišljenja je i 67-godišnji Nikola iz Severne Makedonije.

"Mogao sam da odem u Albaniju, ali već 30 godina letujem u Leptokariji. To je naš drugi dom“, kaže on dok je strpljivo, ali pomalo umoran, čekao u koloni vozila.

Kombinacija novih kontrola, nedovoljna pripremljenost i zastarela infrastruktura na graničnim prelazima dovela je do velikih problema. Putnici satima stoje na suncu, dok elektronski sistemi povremeno rade usporeno ili na mahove potpuno otkažu.

Dodatni problem predstavlja i nedostatak prostora, pa putnici iz zemalja EU često moraju da čekaju zajedno sa ostalima sve dok ne stignu do posebne trake namenjene državljanima Unije, piše u tekstu "Ekatimerinija“.

Privremeno isključuju biometrijske kontrole

I tek što je novinarska ekipa ovog grčkog medija stigla na granični prelaz, biometrijski sistem je privremeno isključen, a putnici su nastavili da prolaze samo uz pečatiranje pasoša, kao nekada.

"Najzad“, rekla je Bojana dok je žurila ka izlazu sa graničnog prelaza.

Prema informacijama do kojih su došli novinari ovog sajta, reč je o privremenoj meri koja može da traje nekoliko sati i primenjuje se kada se formiraju kilometarske kolone automobila i autobusa.

"To je mera koju primenjujemo tokom najvećih gužvi“, izjavio je Kostas Đulekas, zamenik ministra unutrašnjih poslova zadužen za Makedoniju i Trakiju.

Istovremeno, vlasti pokušavaju da na prelazima Evzoni i Kipoi otvore dodatne punktove za kontrolu putnika, posebno turističkih grupa koje dolaze autobusima.

Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

"Ovako će biti celo leto"

Predsednik Sindikata policajaca Kilkisa Hristos Kargiotudis smatra da su sve hitne mere zapravo priznanje da sistem nije adekvatno pripremljen.

Prema njegovim rečima, na Evzoniju nema dovoljno prostora za dodatne kontrolne punktove.

"Znalo se godinama unapred da će ove mere biti uvedene. Morala je da se uradi rekonstrukcija prelaza. Sada je kasno. Biće ovako velikih gužvi tokom celog leta“, upozorava on, dodajući i da postoji ozbiljan problem sa internet vezom.

Sistem u prekidu i po sat vremena

Prema svedočenjima zaposlenih, sistem se više puta rušio, a pojedini prekidi trajali su i po sat vremena.

Iako je sistem EES sistem usvojen još 2017. godine, a njegova primena više puta odlagana, radovi na modernizaciji graničnih prelaza nisu završeni. Dok su radovi na prelazu Kipoi još u toku, za projekat rekonstrukcije Evzonija vredan 23,6 miliona evra tek je raspisan tender, piše ovaj grčki sajt.