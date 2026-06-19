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Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da je zbog predstojećeg vikend, a sa početkom letnje turističke sezone, sve više vozila na autoputevima, magistralnim putevima i pravcima ka turističkim centrima i graničnim prelazima.

AMSS je naveo i da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni, samo na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju tri sata da izađu iz Srbije.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", dodaje se.

Kurir.rs/Beta

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