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U 49. kolu Loto igre izvučen je dobitnik džokera u iznosu od 520.000 evra!

Večerašnji džoker dobitnik uplatio je dobitni listić sa brojem 01-07978-25-5-26-00014

Igrač je uplatio 5 Loto kombinacija, 5 Loto Plus kombinacija i jedan Joker broj, a ukupna uplata bila je 800 dinara.

Listić je uplaćen u petak u Brusu.

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