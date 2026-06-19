U 49. kolu Loto igre izvučen je džoker dobitnik koji je osvojio 520.000 evra. Saznajte više o srećnom igraču iz Brusa.
Društvo
Za 800 dinara dobio pola miliona evra! Sreća se večeras osmehnula nekome u Srbiji: Evo gde je uplaćen dobitni loto tiket
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U 49. kolu Loto igre izvučen je dobitnik džokera u iznosu od 520.000 evra!
Večerašnji džoker dobitnik uplatio je dobitni listić sa brojem 01-07978-25-5-26-00014
Igrač je uplatio 5 Loto kombinacija, 5 Loto Plus kombinacija i jedan Joker broj, a ukupna uplata bila je 800 dinara.
Listić je uplaćen u petak u Brusu.
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