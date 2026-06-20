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Deca s dijabetesom tipa 1 odsad imaju pravo na još jednu insulinsku pumpu o trošku države i to onu sa automatskim modom isporuke insulina, koja sa odgovarajućim senzorom za kontinuirano merenje glukoze radi kao zatvorena petlja i u povezanim koracima, od merenja glikemije do korekcije isporuke insulina, omogućava veću sigurnost za decu i manju brigu za roditelje, budući da pumpa pomaže boljoj kontroli i regulaciji nivoa šećera.

Prof. dr Maja Foto: Privatna arhiva

Ješić

Novim izmenama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja pravo o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja deca, odnosno roditelji zajedno sa njihovim lekarima, imaju veću mogućnost izbora. Pa i još jedne insulinske pumpe, koja će inače za starije od 18 godina biti moguća uz doplatu.

Prof. dr Maja Ješić, pedijatar i endokrinolog na Univerzitetskoj dečjoj klinici "Tiršova", ističe za Kurir da je novoodobrena pumpa deo tzv. zatvorene petlje - "closed loop" sistema.

- Klasična pumpa bez automatskog moda daje insulin prema podešavanjima koja su unapred uneta, povezana je sa senzorom i može da privremeno obustavi isporuku insulina ako dođe do pada glikemije, ali ne može sama da koriguje povišene vrednosti glikemija. Novoodobrena pumpa koristi poseban algoritam koji analizira podatke sa kompatibilnog senzora i sama odlučuje, na osnovu zadate ciljne vrednosti glikemije, da li treba da poveća ili smanji količinu insulina, privremeno zaustavi davanje insulina ili automatski doda mikrobolus insulina ako proceni da glikemija raste - objašnjava prof. Ješić.

To znači, naglašava profesorka, da ovaj automatski mod preuzima na sebe veliki deo posla koji su ranije radili roditelji ili deca.

- Glavna prednost je što pomaže da se glikemija duže zadrži u ciljnom opsegu "time in range" - vremna provedenog u dobrim vrednostima glikemije. Za porodice to znači manje visokih vrednosti glikemije nakon obroka, manje potrebe za ručnim korekcijama, manje brige tokom noći, manji rizik hipoglikemija. Pumpa funkcioniše kao hibridna zatvorena petlja jer korisnik unosi količinu ugljenih hidrata pre obroka, ali pumpa automatski reguliše bazalni insulin i isporučuje korekcione boluse. Dakle, ova pumpa ne radi sve sama, ali znatno smanjuje broj odluka koje tokom dana moraju da donose roditelji i dete i pomaže da vrednosti šećera budu stabilnije - navodi doktorka i ističe:

Foto: Printscreen

- Kao lekar veoma sam zadovoljna što porodice danas imaju mogućnost izbora. Nije svako dete isto - nekome više odgovara pumpa sa automatskom regulacijom insulina, neko dete se naviklo na pumpe sa manuelnim modom, dok je drugome dovoljan senzor uz pen-terapiju. Važno je da možemo da prilagodimo tehnologiju potrebama deteta i porodice, a ne obrnuto. Zahvaljujući odluci RFZO, obezbeđena je dostupnost i ove insulinske pumpe i različitih senzora za kontinuirano merenje glukoze u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja, što predstavlja značajan napredak u terapiji dijabetesa kod dece.

Mogućnosti za dalje unapređenje, naglašava prof. Ješić, svakako postoje.