Na Preševu putnička vozila čekaju oko 50 minuta, na Batrovcima teretna oko dva sata, dok na ostalim prelazima i naplatnim stanicama nema zadržavanja.
Društvo
Od zore duge kolone vozila na Preševu: Velike gužve na izlazu iz Srbije, teretnjaci na Batrovcima čekaju oko dva sata
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Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Preševo formiraju se zadržavanja za putnička vozila, gde se na izlazu čeka oko 50 minuta.
Na graničnom prelazu Batrovci zabeležene su duže kolone teretnih vozila, pa se na izlazu čeka oko dva sata.
Na ostalim graničnim prelazima u Srbiji, kako je navedeno, nema zadržavanja za sve kategorije vozila, a saobraćaj se odvija bez većih gužvi.
Prema podacima Auto-moto saveza Srbije (AMSS), zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima širom zemlje, pa se na tim deonicama saobraćaj odvija nesmetano.
Kurir.rs
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