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Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Preševo formiraju se zadržavanja za putnička vozila, gde se na izlazu čeka oko 50 minuta.

Na graničnom prelazu Batrovci zabeležene su duže kolone teretnih vozila, pa se na izlazu čeka oko dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima u Srbiji, kako je navedeno, nema zadržavanja za sve kategorije vozila, a saobraćaj se odvija bez većih gužvi.

Prema podacima Auto-moto saveza Srbije (AMSS), zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima širom zemlje, pa se na tim deonicama saobraćaj odvija nesmetano.

Kurir.rs

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