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Ribari širom Grčke pokrenuli su nacionalnu akciju i prvo takmičenje u lovu na "ribu zec", u pokušaju da smanje njenu brojnost i ublaže posledice koje ova vrsta ima po morski ekosistem, ribarstvo i turizam, objavila je Prototema.

Desetodnevno takmičenje, koje traje do 30. juna, organizovao je amaterski ribar i kuvar sa Rodosa, Mihalis Karpodinis.

Učesnici iz cele zemlje objavljivaće fotografije ulovljenih primeraka na posebnoj internet stranici, a najuspešniji ribari biće nagrađeni opremom za ribolov i drugim nagradama.

Organizatori navode da je interesovanje za akciju izuzetno veliko, sa stotinama hiljada pregleda i desetinama hiljada prijava za učešće.

Riba zec Foto: Printscreen/ Facebooknikana gr

Inicijativu prate i lokalne vlasti u područjima koja su posebno pogođena širenjem ove vrste, uključujući ostrvo Kastelorizo, gde se razmatra organizovanje slične akcije.

Prema stručnjacima, riba se veoma brzo razmnožava, polažući i do milion jaja godišnje, dok u lokalnom ekosistemu gotovo da nema prirodnih neprijatelja.

Hrani se drugim ribama i mekušcima, oštećuje ribarske mreže i opremu i smanjuje ulove profesionalnih i rekreativnih ribara.

Prema podacima Helenskog centra za istraživanje mora, prosečna godišnja šteta koju grčki ribari trpe zbog ove vrste prelazi 6.000 evra po ribaru.

Grčka vlada razmatra mogućnost subvencionisanja ulova "ribe zec", po uzoru na pojedine druge mediteranske zemlje.

Grčka Foto: Ivan Andrejić

Jedan od predloga predviđa isplatu oko šest evra po kilogramu ulovljene ribe kao podsticaj za njeno uklanjanje iz mora.

Dodatni problem predstavlja činjenica da "riba zec" sadrži snažan toksin tetrodotoksin, zbog čega nije pogodna za ljudsku ishranu i može da bude smrtonosna ukoliko se konzumira.

U Grčkoj su već pokrenuti istraživački programi za preradu ove vrste u riblje brašno i stočnu hranu, uz razvoj tehnologija za uklanjanje toksina.

Projekat "Lagomeal", koji podržava Evropska unija, ispituje mogućnosti bezbedne industrijske upotrebe ulovljenih primeraka.