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Danas u 10.24 časova zvanično počinje kalendarsko leto, čime se i astronomski završava proleće na severnoj hemisferi. Sa početkom leta dolazi i letnja dugodnevica, odnosno najduži dan u godini, koja u Srbiji donosi više od 15 sati dnevne svetlosti.

Iako su visoke temperature već obeležile drugu polovinu juna, ovaj datum predstavlja zvaničan početak najtoplijeg godišnjeg doba, koje će trajati do 23. septembra 2026. godine, kada počinje jesen. Leto će ove godine trajati ukupno 93 dana, 15 sati i 40 minuta, što ga čini najdužim godišnjim dobom u 2026. godini.

Na dan letnje dugodnevice, Sunce u Beogradu izlazi u 4.53, a zalazi u 20.27 časova, dok je noć najkraća u godini.

Zanimljivo je da najduži dan u godini ne donosi i najraniji izlazak Sunca, kao ni najkasniji zalazak, koji se pomeraju nekoliko dana pre i posle solsticija, zbog astronomskih specifičnosti kretanja Zemlje.

Prema podacima meteorologa, najtopliji deo leta ne dolazi odmah nakon dugodnevice, već sa određenim vremenskim kašnjenjem, jer se kopno i voda postepeno zagrevaju tokom dužeg perioda.

Kada je reč o vremenskoj prognozi, Ivan Ristić navodi da Srbiju očekuje period vrlo toplog vremena sa temperaturama koje će dostizati i preko 35 stepeni, uz mogućnost tropskih noći u urbanim sredinama, kao i kratkotrajna osveženja oko 24. juna, nakon čega ponovo sledi porast temperature.