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Sveti velikomučenik Teodor Stratilat, rimski vojvoda i upravitelj grada Iraklije, u hrišćanskoj tradiciji se poštuje kao jedan od svetitelja koji su svoj život i položaj stavili u službu vere u Hrista. Rođen kao čovek velikog ugleda i bogatstva, u jednom trenutku svog života odlučuje da se odrekne svetovnih počasti i prihvati hrišćanstvo, iako je znao da ga takva odluka vodi ka stradanju.

U svom rodnom gradu on ruši mnogobožačke idole, čime izaziva gnev rimskog cara Likinija, koji naređuje njegovo hapšenje i izlaganje teškim mukama. Sveti Teodor biva šiban, razapet na krst, gađan strelama i na kraju pogubljen, ne odričući se vere ni u jednom trenutku. Predanje svedoči da je tokom celog stradanja neprestano izgovarao reči: "Slava Tebi, Bože moj, slava Ti!"

U hrišćanskom predanju pominje se i čudo sa njegovom ikonom u mestu Karsata, blizu Damaska, gde je nakon ispaljene strele u lik svetitelja iz freske potekla krv, a potom, prema zapisima Svetog Anastasija Sinajskog, cela grupa onih koji su to učinili ubrzo je stradala u istoj crkvi.

Foto: Printscreen

Sveti Teodor je postradao 319. godine, ne dočekavši proglašenje hrišćanstva za zvaničnu religiju Rimskog carstva. Njegove mošti kasnije su prenete iz Evhaite u Carigrad i položene u crkvi Vlaherni.

Vladika Nikolaj Velimirović u "Ohridskom prologu" zapisuje da postoji mučeništvo "dragocenije od dragocenog", ističući da njegova vrednost zavisi od veličine žrtve koju čovek podnese Hrista radi.

Molitva: "Mudrim vojevanjem za istinu, bio si dobri vojvoda nebeskog Cara, sveti mučeniče Teodore. Oružjem vere naoružao si se mudro i pobedio vojske demona, i pokazao si se kao pobedonosni stradalac: Zato te sa verom uvek proslavljamo."

Verovanja i običaji

U narodnom predanju Sveti Teodor Stratilat se smatra zaštitnikom vojnika, kao čovek koji je i sam bio vojnik i stradao ne odričući se vere. Veruje se da oni koji mu se iskreno mole mogu dobiti njegovu zaštitu u borbi, nevolji i opasnosti.

Na dan njegovog praznika vernici mu se obraćaju molitvom, a u narodu je prisutno verovanje da se na ovaj dan ne započinju teški i rizični poslovi, već se traži mir, zaštita i snaga za iskušenja koja dolaze.