Zaštitnik vojnika stradao na krstu, gađan strelama i mučen do smrti: Slavimo Svetog Teodora Stratilata, a veruje se da danas jednu stvar ne treba započinjati
Sveti velikomučenik Teodor Stratilat, rimski vojvoda i upravitelj grada Iraklije, u hrišćanskoj tradiciji se poštuje kao jedan od svetitelja koji su svoj život i položaj stavili u službu vere u Hrista. Rođen kao čovek velikog ugleda i bogatstva, u jednom trenutku svog života odlučuje da se odrekne svetovnih počasti i prihvati hrišćanstvo, iako je znao da ga takva odluka vodi ka stradanju.
U svom rodnom gradu on ruši mnogobožačke idole, čime izaziva gnev rimskog cara Likinija, koji naređuje njegovo hapšenje i izlaganje teškim mukama. Sveti Teodor biva šiban, razapet na krst, gađan strelama i na kraju pogubljen, ne odričući se vere ni u jednom trenutku. Predanje svedoči da je tokom celog stradanja neprestano izgovarao reči: "Slava Tebi, Bože moj, slava Ti!"
U hrišćanskom predanju pominje se i čudo sa njegovom ikonom u mestu Karsata, blizu Damaska, gde je nakon ispaljene strele u lik svetitelja iz freske potekla krv, a potom, prema zapisima Svetog Anastasija Sinajskog, cela grupa onih koji su to učinili ubrzo je stradala u istoj crkvi.
Sveti Teodor je postradao 319. godine, ne dočekavši proglašenje hrišćanstva za zvaničnu religiju Rimskog carstva. Njegove mošti kasnije su prenete iz Evhaite u Carigrad i položene u crkvi Vlaherni.
Vladika Nikolaj Velimirović u "Ohridskom prologu" zapisuje da postoji mučeništvo "dragocenije od dragocenog", ističući da njegova vrednost zavisi od veličine žrtve koju čovek podnese Hrista radi.
"Mudrim vojevanjem za istinu, bio si dobri vojvoda nebeskog Cara, sveti mučeniče Teodore. Oružjem vere naoružao si se mudro i pobedio vojske demona, i pokazao si se kao pobedonosni stradalac: Zato te sa verom uvek proslavljamo."
Verovanja i običaji
U narodnom predanju Sveti Teodor Stratilat se smatra zaštitnikom vojnika, kao čovek koji je i sam bio vojnik i stradao ne odričući se vere. Veruje se da oni koji mu se iskreno mole mogu dobiti njegovu zaštitu u borbi, nevolji i opasnosti.
Na dan njegovog praznika vernici mu se obraćaju molitvom, a u narodu je prisutno verovanje da se na ovaj dan ne započinju teški i rizični poslovi, već se traži mir, zaštita i snaga za iskušenja koja dolaze.
Kurir.rs