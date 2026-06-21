Na snazi je narandžasti meteo alarm, koji označava opasne vremenske prilike.

Ekstremne vrućine danas će pogoditi područja Srema, Beograda, zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, kao i istočne i jugoistočne Srbije biće pogođena jakim toplotnim talasom. U ovim regijama upozorenje se odnosi isključivo na visoke temperature.

Vrućine i grmljavina: Na severu, u Bačkoj i Banatu, pored narandžastog alarma za vrućinu, upaljen je i žuti alarm zbog mogućih grmljavinskih nepogoda.

Žuto upozorenje: U jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji na snazi će biti žuti meteoalarm, i to dvostruki - zbog visokih temperatura, ali i zbog očekivanih grmljavinskih pljuskova.

- Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.