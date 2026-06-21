Pržićemo se na 45 stepeni, sve će goreti: Ivan Ristić otkrio kada tačno u Srbiju stiže najjači toplotni talas, RHMZ za danas upalio meteo alarm zbog vreline
Prvi dani leta u Srbiji doneće pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturama do 35 stepeni, dok Ivan Ristić upozorava da se najjači toplotni talas ovog leta očekuje krajem jula, kada bi temperatura u pojedinim mestima mogla da dostigne i 45 stepeni.
Narednih dana očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni.
- U nedelju posle podne u Vojvodini i u brdsko - planinskim predelima južne Srbije, a u ponedeljak i u ostalim krajevima, uz promenljivu oblačnost, lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom. Od utorka pljuskovi sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko - planinskim predelima - saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.
Tropske temperature
Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da sa početkom leta ulazimo u period sa tropskim temepraturama između 30 i 35 stepeni.
- U pojedinim danima možemo očekivati i preko 35 stepeni, u jutarnjim časova temerature će se kretati između 15 i 20, dok se u urbanim sredinama očekuju tropske noći sa minimalnim temperaturama iznad 20 stepeni - navodi Ristić.
Dodaje da u ponedeljak može biti nestabilnosti, pljuskova i kiše.
- Do kraja juna i početkom jula po sadašnjim prognozama ugavnom bvez kiše osim u brdovitim i planinskim predelima. U prvoj dekadi jula se očekuje manja promena vremena, doći će do priliva nešto svežijeg vazuha, ali nestabilnog, tako da ponegde može bitii i nepogoda praćenih gradom, kišom, grmljavinom, olujnim vetrom. Za sada se ne vide superćelijske oluje - ističe Ristić.
Na snazi je narandžasti meteo alarm, koji označava opasne vremenske prilike.
Ekstremne vrućine danas će pogoditi područja Srema, Beograda, zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, kao i istočne i jugoistočne Srbije biće pogođena jakim toplotnim talasom. U ovim regijama upozorenje se odnosi isključivo na visoke temperature.
Vrućine i grmljavina: Na severu, u Bačkoj i Banatu, pored narandžastog alarma za vrućinu, upaljen je i žuti alarm zbog mogućih grmljavinskih nepogoda.
Žuto upozorenje: U jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji na snazi će biti žuti meteoalarm, i to dvostruki - zbog visokih temperatura, ali i zbog očekivanih grmljavinskih pljuskova.
- Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.
Temperature i do 45 stepeni
U prvoj polovini jula ima šanse za povremene nepogode sa temperaturama do 30 stepeni.
- Najjači toplotni talas stiće u trećoj dekadi jula, tačnije oko 24. jula, kada će maksimalne temperature preći 40 stepeni, a u pojedinim mestima će biti blizu 45. Biće baš velike vrućine. Ako suša bude potrajala duže od mesec dana u regionima gde ne bude padala kiša može biti uslova za požare na otvorenom, koji su jako nezgodni, opasni i teško se gase. Taj toplotni talas zahvatiće celu Evropu - ističe on.