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Ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević prisustvovao je u Solunu prezentaciji tematskih letnjih kampova za decu iz dijaspore i regiona, koji se održavaju u Srbiji u organizaciji njegovog Kabineta.

Delegaciju grada Kruševca činili su zamenik predsednika Skupštine Siniša Maksimović, pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić i Sonja Jevremović, u ime Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga, saopštila je Gradska uprava Kruševca.

Prisustvovali su ambasador Srbije u Grčkoj Nikola Nedeljković, generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović, iguman manastira Hilandara Metodije, predstavnici Republike Srpske, predstavnici srpskih udruženja u Grčkoj i srpske zajednice.

Organizator ovog skupa bio je generalni konzul Republike Srbije u Solunu, Jelena Vujić Obradović. U ime grada Kruševca, prisutnima se obratio zamenik predsednika Skupštine Siniša Maksimović, a o programu omladinskog kampa koji će biti organizovan u Kruševcu od 25. do 30. juna, pod nazivom "Mladi čuvari tradicije“govorila je Nevena Plavšić, pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport.