Slušaj vest

Kupališna sezona na Adi Ciganliji zvanično je počela danas podizanjem "Plave zastavice", a prvi letnji vikend na najpoznatijem beogradskom kupalištu protekao je u znaku sunčanog vremena, velikog broja šetača i rekreativaca, ali i komentara na cene u ugostiteljskim objektima.

Iako su temperature već od ranih prepodnevnih sati bile prave letnje, naši reporteri zatekli su znatno više ljudi na plažama i šetalištima nego u kafićima i restoranima. Većina lokala tokom prepodneva bila je poluprazna, dok su brojni posetioci birali da vreme provedu na peškirima u hladu ili uz šetnju oko Savskog jezera.

01:04 Ada ciganlija otvaranje sezone Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Posebnu pažnju posetilaca privukle su cene hrane i pića. Domaća kafa na pojedinim mestima košta od 210 do čak 280 dinara, dok se cena nes kafe kreće od 310 do 400 dinara. Za pivo je potrebno izdvojiti od 330 pa sve do 760 dinara, u zavisnosti od vrste i lokala. Sendviči se prodaju po cenama od 380 do 1.200 dinara, kugla sladoleda košta 150 dinara, krofnice 300, kuvani kukuruz takođe 300 dinara, dok se kokice mogu kupiti za iznose od 100 do 400 dinara. Lizalice se prodaju za 150 dinara.

Dodatno iznenađenje za pojedine posetioce predstavljaju i sadržaji za odmor u ugostiteljskim objektima. Tako jedan lokal iznajmljivanje dušeka na paletama naplaćuje 2.000 dinara, pri čemu piće nije uključeno u cenu.

- Isuse. Cene su paprene. Stvarno su ove godine preterali sa cenama. Mislim da će više ljudi boraviti van lokala i nositi hranu od kuće - rekla je za Kurir jedna Beograđanka koju smo zatekli na Adi.

Ipak, među prodavcima vlada optimizam. Početak kupališne sezone doneo je prve mušterije već od jutarnjih sati, a najviše je porodica sa decom koje koriste sunčan dan za boravak pored vode.

- Počela je sezona, ja sam zadovoljan. Ima posla od jutros. Posebno roditelji sa decom dolaze. Za sada ne mogu da se žalim - rekao nam je prodavac kokica i kukuruza.

Iako gužve još nisu dostigle nivoe karakteristične za najtoplije dane leta, prvi utisci pokazuju da su Beograđani jedva dočekali otvaranje kupališne sezone. Dok jedni negoduju zbog cena u lokalima, drugi smatraju da je najvažnije da leto konačno može da počne uz kupanje, sunce i boravak na otvorenom.