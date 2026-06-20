Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na nestabilno vreme u naredna dva dana, dok se istovremeno očekuju i veoma visoke temperature.
Društvo
RHMZ POPALIO ALARME! Nevreme krenulo ka Srbiji, objavljen spisak lokacija na kojima će udariti – spremite se za grad, pljuskove i grmljavinu
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Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je danas na izražene grmljavinske procese u pojedinim delovima Srbije u nedelju i ponedeljak.
U nedelju kasno posle podne u Bačkoj i Banatu, očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada.
Isto vreme očekuje se u ponedeljak i u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji.
Za naredne dane RHMZ je najavio pretežno sunčano i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni Celzijusa.
Od utorka pljuskovi sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko - planinskim predelima.
Kurir.rs
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