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Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je danas na izražene grmljavinske procese u pojedinim delovima Srbije u nedelju i ponedeljak.

U nedelju kasno posle podne u Bačkoj i Banatu, očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada.

Isto vreme očekuje se u ponedeljak i u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji.

Za naredne dane RHMZ je najavio pretežno sunčano i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni Celzijusa.

Od utorka pljuskovi sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko - planinskim predelima.