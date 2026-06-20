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Početak sezone kupanja na Adi Ciganliji privukao je mnoge Beograđane, a doktorka Radmila Šehić upozorava da visoke temperature i nagli ulazak u vodu mogu predstavljati ozbiljan rizik po zdravlje ukoliko se ne poštuju osnovna pravila bezbednog boravka na kupalištu.

Za naredne dane RHMZ je najavio pretežno sunčano i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni Celzijusa.

"Ulazak u vodu mora da bude postupan"

Dr Radmila Šehić, spec. opšte medicine apeluje na posetioce da se pridržavaju osnovnih mera opreza.

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Počela sezona kupanja na Adi Foto: Kurir

Kupanje na Adi je veoma popularno, čak i poželjno u vrelim letnjim danima. Prisustvo spasilaca i lekarske dežurne ekipe uliva sigurnost. U blizini je šuma i mogućnost zaklona. Ko god da je u pitanju, bilo kog uzrasta ili zdravstvenog stanja, posle sunčanja i izlaganja tela pregrejanosti, ulazak u vodu mora da bude postepen - ističe za Kurir dr Šehić i dodaje:

- Prvo blago rashlađivanje u senci i postupan ulazak u vodu kvašenjem ekstremiteta i malim zadržavanjem u plićaku.

dr Radmila Šehić
Dr Radmila Šehić Foto: Screenshot YT

Opasno konzumirati alkohol

Dr Šehić upozorava da tokom boravka na kupalištu ne treba jesti tešku hranu.

- Ne jesti težu hranu sa roštilja ili unositi kremaste kolače jer povećavaju temperaturu tela, ali i odlaskom dela krvi u želudac za proces varenja, čini osobu omamljenom i ne može da proceni postupnost postupaka. Boravak na obali jezera podrazumeva i uživanje, ali bez alkohola. Alkohol podiže nivo lažnog samopouzdanja, takođe omamljuje osobu i nije preporučljiv kao napitak - naglašava sagovornica Kurira.

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Počela kupališna sezona na Adi Foto: Kurir

Dr Šehić savetuje građanima da ne skaču u vodu sa tobogana bez prethodne provere dubine vode i postepenog privikavanja organizma na nižu temperaturu.

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Počela kupališna sezona na Adi Foto: Kurir

Starijim osobama i deci se preporučuje boravak u hladu, a pri ulasku u vodu da budu u društvu druge osobe. Ukoliko se ispoštuju ovi kratki saveti, boravak na Adi će da bude i prijatan i relaksantan - ističe.

Podsetimo, kupališna sezona na Adi Ciganliji zvanično je počela danas podizanjem "Plave zastavice".

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Ada ciganlija otvaranje sezone Izvor: Kurir/Ilija Ilić