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Koliko god da vam se čini da je leto odavno stiglo, kalendar ima svoju računicu. Terase su pune, klima-uređaji rade punom parom, a mnogi već planiraju godišnje odmore. Međutim, najtoplije godišnje doba zvanično počinje tek jednog određenog trenutka.

Zanimljivo je da taj prelazak nije simboličan, niti okviran. Astronomi ga računaju u minut precizno, pa će leto 2026. godine početi tačno u nedelju, 21. juna u 10 časova i 24 minuta.

Tog dana čeka nas i jedan poseban fenomen. Dobićemo najviše dnevne svetlosti u celoj godini, ali ne i ono što većina ljudi očekuje kada pomisli na najduži dan. Upravo tu krije se detalj koji svake godine iznenadi veliki broj ljudi.

Kada zvanično počinje leto 2026.

Prema astronomskom kalendaru, leto 2026. godine počinje 21. juna u 10.24 časova i trajaće do 23. septembra 2026. godine, kada nastupa jesen.

Ovogodišnje leto trajaće 93 dana, 15 sati i 40 minuta, što je tri minuta duže nego prethodne godine. Time će biti i najduže godišnje doba tokom 2026.

U istom trenutku kada na severnoj Zemljinoj polulopti počinje leto, na južnoj polulopti počinje zima.

Najduži dan u godini donosi više od 15 sati svetlosti

Prvi dan leta poznat je i kao dan letnje dugodnevice. Tada je obdanica najduža, dok je noć najkraća u celoj godini.

U Beogradu će 21. juna Sunce izaći u 4.53, a zaći u 20.27 časova. To znači da će dnevna svetlost trajati čak 15 sati i 36 minuta.

Mnogi upravo taj datum povezuju sa najranijim izlaskom Sunca i najkasnijim zalaskom, ali astronomija funkcioniše malo drugačije.

Zanimljivost koju mnogi ne znaju o Suncu

Iako je 21. jun najduži dan u godini, najraniji izlazak Sunca ne događa se tog dana.

Sunce u Beogradu najranije izlazi nekoliko dana ranije, oko 15. i 16. juna. Najkasniji zalazak Sunca stiže tek krajem meseca, oko 26. juna.

Zbog toga se često stvara utisak da dani nastavljaju da se produžavaju i nakon početka leta, iako je solsticijum već prošao.

Zašto najduži dan nije i najtopliji

Ovo je pitanje koje se ponavlja gotovo svakog juna.

Ako je Sunce tada najduže na nebu, zašto najveće vrućine ne stižu baš tog dana?

Odgovor se krije u takozvanom sezonskom kašnjenju. Zemlji i velikim vodenim površinama potrebno je vreme da upiju i zadrže toplotu koju primaju od Sunca.

Zbog toga se najviše temperature u Srbiji najčešće beleže tek krajem jula i početkom avgusta, iako je najduži dan odavno prošao.

Prema trenutnim prognozama, prvi dan leta trebalo bi da bude sunčan, sa temperaturama od oko 18 do 30 stepeni.

Šta nas čeka posle leta

Nakon završetka leta, jesen će početi 23. septembra 2026. godine.

Zima nastupa 21. decembra 2026. i trajaće do 20. marta 2027. godine, kada će početi novo proleće.

Do tada nas očekuju dugi letnji dani, večeri koje se završavaju tek nakon zalaska Sunca i period godine koji mnogi smatraju najlepšim za putovanja, boravak u prirodi i vreme provedeno sa porodicom i prijateljima.