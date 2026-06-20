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Srpska porodica uspela je da pređe granicu sa Severnom Makedonijom za svega 10 minuta, isključivo zato što su na put krenuli u kasnim noćnim satima, kada su gužve znatno manje!

Kilometarske kolone i višesatna čekanja na putu ka Grčkoj ovih dana mnogim turistima početak odmora pretvaraju u neprijatno i iscrpljujuće iskustvo.

Na najprometnijem graničnom prelazu Evzoni zadržavanja u pojedinim trenucima traju i duže od tri sata, dok dodatnu zabrinutost među putnicima izaziva i primena EES sistema (Entry/Exit System), novog načina evidentiranja ulazaka i izlazaka iz Evropske unije.

Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Rešenje je putovanje tokom noći

Međutim, iskustvo jedne srpske porodice pokazalo je da trenutno postoji samo jedan način da izbegnete gužve i sačuvate živce - putovanje tokom noći.

Ivan Nikolić krenuo je sa porodicom ka grčkom letovalištu Platamon u kasnim večernjim satima i izbegao sve ono što je tokom dana sačekalo hiljade turista.

- Krenuli smo kasno kako bismo izbegli gužve. Na granici sa Severnom Makedonijom čekali smo oko 20 minuta, dok je na granici sa Grčkom oko dva sata iza ponoći ispred nas bilo svega pet vozila. Sve je prošlo veoma brzo i nismo se pokajali što smo krenuli u to doba noći - rekao je Ivan za RINU.

On dodaje da su upravo zbog najava o EES sistemu očekivali dodatne kontrole i zadržavanja, ali da do njih nije došlo.

- Hvala im na tome, nismo prolazili dodatne provere iako smo putovali sa četvorogodišnjim detetom i bebom od deset meseci. Do Platamona smo stigli za svega sedam sati od uključenja na auto-put kod Kraljeva - kaže Ivan.

Dok su oni granicu prešli praktično bez čekanja, tokom dana na Evzoniju se formiraju kilometarske kolone u kojima vozači gube sate.