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Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasprom Đorđe Milićević, otvorio je svečanost obeležavanja 13 godina rada i postojanja Kulturno-umetničkog društva "Srpski vez" u Kumanovu, u Republici Severna Makedonija.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da KUD "Srpski vez" već 13 godina čuva pesmu, igru, jezik, običaje i duh srpskog naroda i dodao da je to čuvanje identiteta, pamćenja i žive veze sa maticom.

To je dokaz ljubavi, istrajnosti, vere u svoje korene i odgovornosti prema budućim generacijama, rekao je ministar Milićević i dodao da su naši sunarodnici koji žive izvan matice sastavni deo istog nacionalnog, kulturnog, duhovnog i vrednosnog prostora koji nas povezuje, bez obzira na granice.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da Srbi koji žive van matice nisu periferija našeg naroda i dodao da su zato ovakvi susreti važni: oni nas podsećaju da se identitet ne čuva samo rečima, već radom, okupljanjem, pesmom, igrom, jezikom i ljubavlju koja se prenosi sa roditelja na decu.



Dok gledamo decu i mlade kako pesmom i igrom čuvaju običaje svojih predaka, vidimo da tradicija nije prošlost, rekao je ministar Milićević i dodao da je tradicija živo nasleđe koje se prenosi, obnavlja i ostaje kao zalog budućnosti.



Kultura je naša najjača spona, ona nas povezuje sa precima, sa zavičajem, sa maticom, ali i jedne sa drugima, istakao je ministar Milićević i dodao da tako učimo da znamo ko smo, ali i da poštujemo druge sa kojima živimo.

1/8 Vidi galeriju Ministar Milićević u Kumanovu Foto: Kabinet ministra bez portfelja





Na obeležavanju trinaest godina postojanja KUD "Srpski vez" ministar Đorđe Milićević je istakao značaj prijateljstva, saradnje i dobrih odnosa sa našim komšijama u Severnoj Makedoniji.

Ponosni smo kada vidimo da Srbi ovde čuvaju svoj identitet, ali istovremeno grade mostove poštovanja, razumevanja i zajedničkog života, rekao je ministar Milićević i dodao da će Srbija uvek biti uz svoj narod gde god da živi.

Nastavićemo da podržavamo sve što čuva srpski jezik, pesmu, veru, tradiciju i vezu sa maticom, rekao je ministar Milićević i dodao da je u tome naša snaga, ali i naša obaveza.



Na obeležavanju trinaest godina postojanja prisutni su bili i ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost Tatjana Macura, potpredsednik u Vladi Republike Severna Makedonije i ministar Ivan Stoilković, počasni konzul Republike Srbije u R. Severnoj Makedoniji Vladimir Stajić, počasni konzul Republike Srbije u Republici S. Makedoniji, Mihajlo Filev, prvi sekretar, predstavnik Ambasade Republike Srbije Ivana Grbić, Nikolina Milatović Popović, v.d. pomoćnica direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova, gradonačelnik Kumanova Maksim Dimitrievski, sveštenik SPC iz R. Crne Gore, Simiša Smiljanić, poslanici u Makedonskom parlamentu, predsednik KUD-a “Srpski vez”v Dalibor Kitanović, umetnički direktor KUD-a “Srpski vez” Marko Mladenovski.