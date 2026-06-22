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Srpska pravoslavna crkva i vernici danas molitveno obeležavaju dan posvećen Svetom Kirilu Aleksandrijskom, velikom arhiepiskopu i jednom od najznačajnijih crkvenih otaca, čije je ime duboko utemeljeno u istoriji pravoslavne vere. Poreklom iz ugledne i plemićke porodice, bio je blizak srodnik patrijarha Teofila Aleksandrijskog, a nakon njegove smrti izabran je za arhiepiskopa Aleksandrije, preuzimajući odgovornost duhovnog vođstva u jednom od najvažnijih hrišćanskih središta tog vremena.

Sveti Kiril je poznat kao revnosni branitelj pravoslavnog učenja i crkvenog poretka. U svom pastirskom radu vodio je borbu protiv novacijana, koji su odbacivali mogućnost pokajanja i povratka u Crkvu za one koji su pali u teške grehe. Sveti Kiril je zastupao učenje Crkve o milosti i pokajanju, te je nakon crkvenih odluka novacijansko učenje bilo odbačeno, a njihovo delovanje u Aleksandriji okončano.

U svom vremenu susretao se i sa složenim odnosima u Aleksandriji, gde je postojala napetost između hrišćanske i jevrejske zajednice. U istorijskim izvorima navodi se da je, posle dugih nesuglasica i uz carsku odluku, jevrejska zajednica bila udaljena iz grada. Ovaj deo njegovog života svedoči o izazovima ranohrišćanskog perioda, kada su se u gradovima Rimskog carstva prelamali verski, društveni i politički odnosi.

Najvažnije poglavlje njegovog delovanja vezano je za borbu protiv učenja patrijarha Nestorija, koji je osporavao bogorodničko dostojanstvo Presvete Bogorodice. Sveti Kiril je predsedavao Trećem vaseljenskom saboru u Efesu 431. godine, gde je, uz podršku rimske Crkve, potvrđeno pravoslavno učenje o Bogorodici. Nestorijevo učenje je osuđeno, a pravoslavna vera utvrđena. U predanju Crkve ostalo je zapisano da je Sveti Kiril sastavio poznatu molitvu:

"Bogorodice Djevo, raduj se, Blagodatna Marijo, Gospod je s Tobom; blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je Plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših."

Posle ovih velikih teoloških i crkvenih dela, Sveti Kiril je ostatak života proveo u miru, kao revnosni pastir Crkve, utvrđujući vernike u veri i poretku. Upokojio se 444. godine, ostavivši za sobom značajno bogoslovsko i pastirsko nasleđe, koje pravoslavna Crkva i danas poštuje.

Molitva:

"Nastavniče Pravoslavlja, učitelju pobožnosti i čistote, svećnjače vaseljene, bogonadahnuti ukrasu arhijereja, Kirilo premudri, učenjem tvojim sve si prosvetio, sviralo duhovna, moli Hrista Boga, da spase duše naše."

Verovanja i običaji

U narodu se ovaj dan obeležava u duhu molitve i tišine, uz verovanje da je poželjno izbegavati teže poslove i sukobe, kako bi se očuvao mir u domu i porodici. Vernici se na današnji dan obraćaju Svetom Kirilu molitvom i traže duhovnu snagu i smirenje, a u pojedinim krajevima se smatra da je ovo dan kada se posebno neguje sabranost i uzdržanost, uz odlazak u crkvu i paljenje sveća u znak poštovanja prema svetitelju.

Kurir.rs

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