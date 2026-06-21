Odmor na privatnom poluostrvu sa pogledom na Egej - Xanadu Island Bodrum 5★
Postoje mesta na kojima more nije samo deo pejzaža, već njegova glavna priča. Upravo takav je jugozapadni deo Bodrumske regije, gde se Egejsko more susreće sa skrivenim zalivima, mirnim uvalama i pogledima koji se pružaju sve do grčkih ostrva.
Bodrumveć godinama važi za jednu od najlepših destinacija na turskoj obali. Poznat po kristalno čistom moru, mediteranskoj atmosferi, živopisnim marinama i prepoznatljivim belim kućama, privlači putnike koji žele više od klasičnog letovanja. Ovde se dani provode između mora, šetnji uz obalu i uživanja u sporijem ritmu života karakterističnom za Egej.
U mestu Akyarlar, u blizini Turgutreisa, nalazi se Xanadu Island Bodrum 5★– resort smešten na privatnom poluostrvu koje gotovo sa svih strana okružuje more. Pogled prema ostrvu Kos, uređeni vrtovi puni mediteranskog rastinja i pažljivo osmišljeni prostori za odmor stvaraju ambijent u kojem je lako zaboraviti na svakodnevicu.
Kompleks se prostire na 55.000 m² i okružen je zelenilom, šetalištima i otvorenim prostorima namenjenim opuštanju. Posebnu draž pruža pešačka staza koja prati obalu poluostrva i otkriva prelepe panoramske poglede tokom celog dana.
Gostima su na raspolaganju dva otvorena bazena, zatvoreni bazen sa jacuzzijem, fitnes centar, spa sadržaji, restorani i barovi raspoređeni širom kompleksa. Zahvaljujući mirnoj atmosferi i prostranom okruženju, resort podjednako odgovara parovima koji traže privatnost, kao i porodicama koje žele kvalitetan odmor uz more.
Privatna peščana plaža duga 150 metara, zajedno sa dve platforme za sunčanje, pruža dovoljno prostora za uživanje tokom celog dana. Ležaljke, suncobrani, dušeci i peškiri dostupni su gostima bez doplate.
Smeštaj je organizovan kroz luksuzne suite apartmane i vile različitih kategorija. Prostrani enterijeri, elegantan dizajn i visok nivo komfora karakterišu sve tipove smeštaja, dok pojedine kategorije nude dodatne pogodnosti namenjene gostima koji žele još više privatnosti i ekskluzivnosti tokom boravka.
Posebno se izdvaja Romance Suite, kreiran za parove koji žele romantičan ambijent, sa kružnim krevetom, jacuzzijem i dodatnim pogodnostima poput spa paketa za dvoje i doručka u sobi.
Hotel posluje na bazi High Class All Inclusive koncepta, sa restoranom koji je gostima na raspolaganju tokom celog dana. Pored glavnog restorana, u ponudi su i à la carte restorani sa italijanskom i meksičkom kuhinjom, kao i nekoliko barova smeštenih na različitim lokacijama unutar resorta.
Porodice sa decom mogu računati na Foxy Kids Club za uzrast od 4 do 12 godina, dečije bazene, igralište, animacije i poseban dečiji bife, dok su ljubiteljima aktivnog odmora dostupni tenis, odbojka, košarka, stoni tenis, aerobik i brojne druge aktivnosti.
Za potpuni predah tu su tursko kupatilo, sauna, jacuzzi i spa sadržaji koji dodatno doprinose atmosferi opuštanja po kojoj je ovaj resort prepoznatljiv.
Zahvaljujući jedinstvenoj lokaciji, pogledu na Egej, prostranim suite apartmanima i atmosferi koja poziva na mir i uživanje, Xanadu Island Bodrum 5★ predstavlja odličan izbor za putnike koji od letovanja očekuju više od dobrog hotela – mesto na kojem odmor dobija sasvim drugačiji ritam.
U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.
Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok klijenti koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.
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