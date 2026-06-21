Na području Bačke, Banata, Srema, Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Istočne Srbije i Jugoistočne Srbije na snazi je narandžasti meteoalarm, i to zbog visokih temperatura, ali i nevremena koje bi trebalo da stigne popodne.

- Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe - piše RHMZ.