KRAK LINIJSKOG OLUJNOG SISTEMA STIGAO DO SRBIJE: RHMZ izdao upozorenja i upalio alarme, radarski snimci pokazuju kako će se nevreme kretati iz sata u sat (MAPE)
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje Srbije na izražene grmljavinske procese koji se očekuju danas, 21. juna, kao i sutra, 22. juna. Prema najavi meteorologa, lokalno se očekuju obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz mogućnost kratkotrajne pojave grada u pojedinim delovima zemlje.
Kako navodi RHMZ, danas kasno posle podne najnestabilnije vreme očekuje se u Bačkoj i Banatu, dok će se u ponedeljak nestabilnosti proširiti i na Srem, zapadnu i centralnu Srbiju. U tim predelima mogući su intenzivniji pljuskovi u kratkom vremenskom intervalu, kao i pojava grada.
Upozorenje je izdato i za područje Beograda za ponedeljak, 22. jun, kada se sredinom dana i posle podne očekuju lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada u pojedinim delovima grada.
U našem regionu, ovi linijski olujni sistemi najčešće stižu iz pravca centralne i zapadne Evrope i vrlo brzo prelaze preko Panonske nizije ka Balkanu. Kako se kreću preko Srbije, obično zahvataju široke pojaseve teritorije – od Vojvodine, preko zapadne i centralne Srbije, pa dalje ka istoku i jugu – donoseći nagle i izražene promene vremena u kratkom vremenskom periodu. Karakterišu ih jaki pljuskovi, grmljavina, povremeno grad i pojačan vetar, pri čemu se nevreme kreće "u liniji", pa dok jedna oblast izlazi iz padavina, druga već ulazi u zonu nestabilnosti. Zbog takvog kretanja, u praksi deluje kao da oluja "prelazi preko mape" Srbije u talasima, što je posebno izraženo tokom letnjih meseci kada su atmosferski uslovi najnestabilniji.
Danas će u većem delu Srbije biti pretežno sunčano i toplo, a ponegde i veoma toplo. Sredinom dana lokalni razvoj oblačnosti moguć je u brdsko-planinskim predelima, dok se posle podne pljuskovi sa grmljavinom očekuju i u Vojvodini. Ovi procesi lokalno mogu biti izraženiji, uz kratkotrajnu pojavu grada. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 32 do 35 stepeni Celzijusa.
Kretanje nevremena u 13 časova
Kretanje nevremena u 14 časova
Kretanje nevremena u 15 časova
Kretanje nevremena u 16 časova
Kretanje nevremena u 17 časova
Kretanje nevremena u 18 časova
Kretanje nevremena u 19 časova
Kretanje nevremena u 20 časova
Kretanje nevremena u 21 čas
Prema raspodeli temperatura, najtoplije će biti na severu, zapadu i istoku zemlje, gde se očekuje do 35 stepeni, dok će centralni delovi i jugoistok imati do 34 stepena. Na jugu Srbije očekuje se do 32 stepena, dok će u planinskim predelima maksimalna temperatura biti oko 22 stepena.
Na području Bačke, Banata, Srema, Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Istočne Srbije i Jugoistočne Srbije na snazi je narandžasti meteoalarm, i to zbog visokih temperatura, ali i nevremena koje bi trebalo da stigne popodne.
- Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe - piše RHMZ.
Iako će veći deo dana proteći uz sunce i visoke temperature, atmosfera će biti nestabilna, pa se u mnogim krajevima očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviše kišnih oblaka, prema radarskim snimcima, biće danas između 16 i 18 časova.
U Beogradu se prvi pljuskovi očekuju u večernjim satima, oko 20 časova, kada će doći do jačeg razvoja oblačnosti i lokalnih padavina.
Vremenska prognoza za narednih sedam dana
U danima koji slede, od 22. do 24. juna, očekuje se promenljivo oblačno i prosečno toplo vreme, uz najviše dnevne temperature od 29 do 33 stepena. Nestabilnosti će biti najizraženije u ponedeljak, kada su mogući i obilniji pljuskovi za kratko vreme i kratkotrajna pojava grada.
Zatim, od 25. do 28. juna, prognozira se pretežno sunčano i toplije vreme, uz povremeni razvoj oblačnosti i lokalne kratkotrajne pljuskove, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
Kurir.rs