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Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Srbije na izražene grmljavinske procese za i za sutra, 22. jun.

- Danas kasno posle podne u Bačkoj i Banatu, a u ponedeljak i u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada - najavio je RHMZ i dodao upozorenje za područje Beograda za ponedeljak, 22. jun, kada se sredinom dana i posle podne u pojedinim delovima grada očekuju lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada.

Prema poslednjim podacima, najtoplije je na Paliću, u Kikindi gde je izmereno čak 30 stepeni, dok je u Beogradu 27 stepeni.

Najsvežije je na Kopaoniku sa trenutnih 18 stepeni.

Narandžasti meteoalarm

RHMZ je objavio i narandžasti meteoalarm na području Bačke, Banata, Srema, Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Istočne Srbije i Jugoistočne Srbije zbog visokih temperatura, ali i nevremena koje bi trebalo da stigne popodne.

Meteoalarm za 21. jun Foto: RHMZ Printscreen

- Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe - navodi RHMZ.

Meteoaralm za 22. jun Foto: RHMZ Printscreen