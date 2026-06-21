Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Srbije na izražene grmljavinske procese za i za sutra, 22. jun.

- Danas kasno posle podne u Bačkoj i Banatu, a u ponedeljak i u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada - najavio je RHMZ i dodao upozorenje za područje Beograda za ponedeljak, 22. jun, kada se sredinom dana i posle podne u pojedinim delovima grada očekuju lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada.

Prema poslednjim podacima, najtoplije je na Paliću, u Kikindi gde je izmereno čak 30 stepeni, dok je u Beogradu 27 stepeni.

Najsvežije je na Kopaoniku sa trenutnih 18 stepeni.

Narandžasti meteoalarm

RHMZ je objavio i narandžasti meteoalarm na području Bačke, Banata, Srema, Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Istočne Srbije i Jugoistočne Srbije zbog visokih temperatura, ali i nevremena koje bi trebalo da stigne popodne.

meteoalarm.jpg
Meteoalarm za 21. jun Foto: RHMZ Printscreen

- Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe - navodi RHMZ.

meteoalarm 22..jpg
Meteoaralm za 22. jun Foto: RHMZ Printscreen

Narandžasti meteoalarm na snazi je i 22. juna i to na području Bačke, Banata, Srema, Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije i Pomoravlja.

Ne propustiteDruštvoPržićemo se na 45 stepeni, sve će goreti: Ivan Ristić otkrio kada tačno u Srbiju stiže najjači toplotni talas, RHMZ za danas upalio meteo alarm zbog vreline
ristic.jpg
PlanetaEKSTREMNI TOPLOTNI TALAS PARALISAO EVROPU! Pet moćnih država proglasilo uzbunu zbog paklenih vrućina, pogledajte kada se očekuje APSOLUTNI TEMPERATURNI VRHUNAC!
evropa-mapa.jpg
Društvo"U stanovima temperatura neće padati ispod 30 stepeni": Ivan Ristić najavio početak dugog i vrelog leta - Stiže tropski talas, sve će goreti
WhatsApp Image 2025-06-26 at 2.43.36 PM (1).jpeg
DruštvoSTIŽU NAM PLJUSKOVI S GRMLJAVINOM, OVA 2 PREDELA NA UDARU: Objavljena najnovija prognoza, za vikend tropskih 35 stepeni, ali i NEPOGODE
kisa1.jpg