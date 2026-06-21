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Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta saopštio je danas da ne sme da se zaboravi 40 stradalih srpskih boraca na Miljevačkom platou kod Drniša, koji su zarobljeni i ubijeni na podmukao način nakon što je Hrvatska pre 34 godine izvršila agresiju na to mesto na današnji datum.

- Pripadnici Hrvatske vojske su većinu srpskih boraca pogubili i masakrirali nakon predaje, a 17 zarobljenih Srba je doživelo svirepo mučenje u hrvatskim logorima. Monstruozni zločin na Miljevačkom platou zabeležen je na video-kaseti koja je iznajmljivana po video-klubovima u evropskim zemljama - rekao je Linta u pisanoj izjavi koju prenosi Savez Srba iz regiona.

On je kazao da je "od 40 posmrtnih ostataka Srba 28 identifikovano i sahranjeno u porodične grobnice".

- Preostalih 12 neidentifikovanih Srba je sahranjeno na groblju u Kninu, gde se i danas nalaze. Hrvatska dugi niz godina opstruiše ekshumaciju 12 posmrtnih ostataka Srba na Kninskom groblju da ne bi bio doveden u pitanje lažni mit o Domovinskom ratu. Za ovaj svirepi zločin osuđena su samo dvojica pripadnika Hrvatske vojske i to na svega tri godine i to za ubistvo samo jednog srpskog borca. Pomenuta presuda predstavlja najdublje ponižavanje srpskih žrtava i članova njihovih porodica i potvrđuje činjenicu da hrvatsko pravosuđe nije profesionalno i nepristrasno već je u funkciji hrvatske državne politike - istkao je Linta.

Miodrag Linta Foto: Kurir Televizija

Dodao je da se stradali srpski borci na Miljevačkom platou ne smeju zaboraviti.

- Srbija treba da pokrene aktivnu borbu za istinu o masovnom stradanju našeg naroda devedesetih godina prošlog veka. Jedan od načina je osnivanje Memorijalnog centra srpskih žrtava na prostoru bivše Jugoslavije u Beogradu s ciljem priznanja srpskih žrtava u međunarodnoj zajednici - zaključio je Linta.

Linta je kazao da napad na Miljevački plato predstavlja prvi veći napad Hrvatske na Republiku Srpsku Krajinu nakon dolaska takozvanih zaštitnih snaga Ujedinjenih nacija, na osnovu plana izaslanika UN Sajrusa Vensa.