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Pitanje kulturne politike Srbije poslednjih godina sve češće se otvara kroz rasprave o tome kakav sadržaj dominira u javnom prostoru i kakvu sliku društva oblikuju mediji sa najvećim dometom. Dok se u strateškim dokumentima govori o očuvanju nacionalnog identiteta, jezika i kulturnog nasleđa, u javnosti se paralelno vode polemike o položaju kulture, ulozi nacionalnih frekvencija, odgovornosti regulatornih tela i odnosu tržišta prema sadržajima od javnog interesa.

Posebnu pažnju izazivaju pitanja da li mediji danas samo prate ukus publike ili aktivno utiču na formiranje društvenih vrednosti, kao i kakve posledice takav medijski okvir ostavlja na obrazovanje, mlade i kulturne obrasce u društvu. Otvorena je i rasprava o tome da li postoje jasni mehanizmi zaštite kulturnog sadržaja i koliko država u praksi učestvuje u kreiranju medijskog prostora.

O ovim temama na Kurir televiziji u emisiji "Puls Srbije vikend" kod Krune Une Mitrović govorili su Boris Bratina, ministar informisanja i telekomunikacija, Branislav Lečić, glumac, pozorišni umetnik i političar, i Dragoljub Kojičić, politički filozof.

"Moramo da promovišemo ćirilicu"

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina istakao je da Srbija mora ozbiljnije da radi na promociji ćirilice, koju vidi kao jedan od ključnih simbola nacionalnog identiteta.

- Moramo kao država da napravimo ozbiljnu akciju da ponovo promovišemo ćirilicu. Ne samo u kulturnim ustanovama, već i na putokazima i javnim natpisima. Ćirilica je tačka identiteta oko koje se vrtimo - rekao je Bratina.

02:51 INTELIGENCIJA, VREDNOSTI I KULTURA U DOBA KLIKOVA: Gde nestaje smisao u savremenom društvu i da li kulturnu politiku danas vodi tržište, a ne institucije i znanje Izvor: Kurir televizija

Govoreći o kulturnoj politici, ocenio je da je ona decenijama usmerena ka lakim sadržajima i površnom pristupu.

- Nekada su se istorijske teme obrađivale satima, uz filmove, stručnjake i ozbiljne rasprave. Takva publika se obrazovala i bilo joj je mnogo teže ponuditi bizarne sadržaje koji danas dominiraju - naveo je ministar.

On smatra da komercijalni mediji uglavnom funkcionišu po logici tržišta i profita.

- Čovek često ima potrebu da skloni takve programe jer su puni lakih sadržaja, reklama i bizarnih priča. Moramo napraviti ozbiljan napredak u kulturnoj sferi - poručio je Bratina.

Foto: Kurir Televizija

Posebno je ukazao na potrebu modernizacije muzeja, navodeći da savremene postavke u svetu predstavljaju iskustvo koje posetioca uvodi u samu priču izložbe.

Govoreći o vrednostima, ministar je ocenio da inteligencija sama po sebi nije dovoljna.

- Inteligencija mora da ima iza sebe neku transcendenciju koja ukazuje na dobro. Danas je jedino zaista važno pitanje - pitanje vrednosti - zaključio je Bratina.

"Danas živimo u vremenu kratkih informacija"

Branislav Lečić smatra da je savremeno društvo izgubilo potragu za smislom, zamenivši je potragom za trenutnim zadovoljstvom.

- Čežnja za srećom ubila je potragu za smislom. Kada čovek traži smisao, on ulaže u znanje, kulturu i duhovne vrednosti. Danas živimo u vremenu kratkih informacija i površnih sadržaja jer više nemamo strpljenja za dublje razumevanje sveta - rekao je Lečić.

On smatra da je savremena materijalistička kultura došla do svojih granica.

- Potraga za zadovoljstvom postala je destruktivna. Zato danas vidimo trivijalizaciju politike, medija i kulture. Sve se svodi na trenutni efekat, dok se smisao potpuno gubi - ocenio je glumac.

Lečić smatra da izlaz vidi u povratku veri, etici i dijalogu.

- Nijedno društvo ne može opstati ako ne ulaže u obrazovanje i kulturu. Potreban nam je nacionalni kulturni program i strategija koja će društvu vratiti smisao i poverenje među ljudima - rekao je.

Foto: Kurir Televizija

O rijaliti programima

Politički filozof Dragoljub Kojičić ocenio je da kultura ne može biti isključivo proizvod države, jer je, kako kaže, starija od nje.

- Demokratija izvire iz kulture. Iz kulture proizlaze odnos prema drugom čoveku, moral, pravda i vrednosti. Zato država može da bude podsticaj kulturi, ali ne i njen jedini kreator - rekao je Kojičić.

Govoreći o rijaliti programima, istakao je da njihova popularnost proizlazi iz ljudske radoznalosti, ali i da mediji taj interes pretvaraju u ozbiljan biznis.

- Ljudi imaju potrebu da zavire kroz ključaonicu u tuđi život, a mediji to maksimalno eksploatišu jer se na tome zarađuje ogroman novac. Država može administrativno da reaguje, ali se tada odmah otvara pitanje mešanja u medijske slobode - ocenio je.

Foto: Kurir Televizija

Kojičić je zaključio da savremeno društvo mora da pronađe ravnotežu između tržišta i kulturnih vrednosti, jer bez ozbiljnog ulaganja u obrazovanje i kulturu nije moguće dugoročno očuvati društveni identitet.

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Kurir.rs





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