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Spisak naizgled bezazlenih stvarčica koje nehajno ostavljene u vozilu pod direktnim uticajem sunčevih zraka mogu izazvati eksploziju – uopšte nije kratak. Veliki broj predmeta, odnosno, praktično svaka stvar koja u svojoj deklaraciji ima upozorenje da je “lako zapaljiva”, može napraviti značajnu štetu u vašem vozilu ako burno reaguje na temperaturni udar.

Ako je napolju plus 35, samo za sat vremena u automobilu može biti i 60 stepeni!

U vrelim letnjim danima koji tek slede, temperatura u automobilu može da skoči i za čitavih šest stepeni samo u roku od 10 minuta, a daleko većem zagrevanju ako su direktno izloženi zracima sunca posebno su izložena vozila koja su “san” velikog broja vozača – crne ili tamne boje, pa još sa kožnim sedištima. Po inženjerskoj računici, unutrašnja temperatura parkiranog vozila na spoljnih plus 35 stepeni Celzijusa za manje od sat vremena može da pređe 60 stepeni, a da se na komandnoj tabli pojavi i ekstremni rekord od 80 stepeni!

A ako u takvim uslovima u vozilu ostane “zaboravljeno” nešto što je “lako zapaljivo”, dešavaju se i slučajevi, poput poslednjih, da je na Novom Zelandu tablet kome se pregrejala baterija zapalio automobil, te da je u Alabami SAD, takođe zbog pregrevanja, eksplodirala baterija vejpa!

Foto: Shutterstock

U regionu, pak, mediji su pre nekoliko godina izveštavali o slučaju paljevine jednog BMW-a nakon eksplozije običnog plinskog upaljača koji se pregrejao u kaseti ispred suvozačkog sedišta.

Šta nikako ne ostavljati u automobilu tokom letnjih vrućina

Zbog toga, stručnjaci iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, navode koji su predmeti visokorizični ako se ostave u vozilu koje je u uslovima letnje vrućine direktno izloženo sunčevim zracima.

Uređaji i punjači sa litijum‑jonskim baterijama

Svi proizvodi koji imaju tu vrstu baterije, dakle mobilni telefoni i tableti između ostalih, praktično su “tempirana bomba” ako su izloženi naglom porastu temperature u zatvorenom prostoru.

Najmanja šteta je da njihova snaga bude oslabljena i da sadržaj baterije iscuri, jer kiselina koju baterije ispuštaju opasna je kada se udahne, a uz to izaziva i koroziju.

S druge strane, ogroman rizik i ono što može izazvati najveću štetu u automobilu jeste da litijum-jonska baterija nekog uređaja na “postignutih” 60 stepeni Celzijusa uđe u „thermal runaway” – naglo oslobađanje toplotne energije koje dovodi do vatre ili eksplozije!

Rizik od „thermal runaway” vreba i razne punjače i adaptere za telefon i elektronske cigarete na primer, ako ih takođe ostavite direktno izložene suncu.

Jednokratni upaljači i šibice

Upaljači samo deluju kao bezopasni, ali ako su izloženi visokim temperaturama, makar se nalazili i u kaseti, mogu da izazovu požar. Jer, butan u njima se širi pri zagrevanju, a potom plastično kućište puca i izbija plamen.

Isto tako, ako su izložene zracima sunca kroz vetrobransko staklo, zagrejaće se i zapaliti crveni fosfor na glavici šibice, a onda i sve ostalo gde je šibica ostala “parkirana”.

Aerosol sprejevi pod pritiskom

Foto: Shutterstock

Na svakom dezodoransu i raznim vrstama sprejeva postoji upozorenje o preporučenoj temperaturi za njihovo čuvanje. Nikakvo čudo, jer su ove boce pod pritiskom posebno osetljive na toplutu, pa ako nehajno dezodorans zaboravite na zadnjem sedištu, a taj kraj automobila vam samo “viri” direktno na sunce dok je parkiran, zaboravite na osveženje ako ste se oznojili već očekujte moguće naprsnuće ili eksploziju!

Jer, kako se objašnjava, pritisak u boci raste oko 0,3 bara na svakih 10 stepeni povišene temperature od preporučene za čuvanje, a pri temperaturi od 60 stepeni u unutrašnjosti vozila, pritisak dostiže više od 9 bara posle čega će vaš dezodorans bukvalno detonirati snagom dovoljnom da probije limeni krov!

Generalno, opasna je sva ambalaža koja je pod pritiskom, jer usled porasta temperature ekspanzijom tečnosti koja se nalazi u njoj ona puca i prska. Ređe se pali, ali zato češće uništava enterijer automobila.

Alkoholni i zapaljivi fluidi (sredstva za dezinfekciju, parfemi, osveživači)

Svaka stvar koja u svom hemijskom sastavu sadrži alkohol predstavlja opasnost ako je duže vreme izložena toploti.

Alkohol, naime, isparava već na 30 stepeni, zatvorena boca onda može da procuri, a alkoholne pare su lako zapaljive. Dovoljno je, dakle, da ste u automobilu pod suncem pored osveživača na sedištu zaboravili i šibice i možete računati da će posla imati vatrogasci.

Plastične flaše s vodom i stakla/naočare

Plastična boca ili sočivo na vašim naočarima mogu fokusirati sunčev zrak i parcijalno zapaliti mesto u vozilu na kojem se nalaze.

Sem toga, zagrevanje plastične flaše oslobađa i bisfenol A, potencijalno štetno jedinjenje koje se nalazi u većini plastičnih predmeta, a na visokim temperaturama u zatvorenom prostoru vozila, posebno je štetno kada se u vazduh oslobode veće količine ovog jedinjenja.

Preporuka za vozače

Kada je reč o najrizičnijim predmetima sa litijum-jonskim baterijama, kao što su mobilni telefoni i tableti, ako ih već ne ponesete sa sobom, minimum bezbednosti je da ih sklonite u hladovinu uz malo otvoren prozor, tek da temperatura u vozilu ne pređe 35 stepeni.

Upaljače, šibice i sprejeve držite u rasklopivoj termo‑torbi. Praksa pokazuje da ni prtljažnik pod limom nije dovoljno hladan da bi bili potpuno bezbedni.

Zapaljive tečnosti nosite sa sobom. Ako moraju da ostanu, stavite ih u zatvorenu kutiju ispod sedišta, nikad i nikako na sunce.

Plastične flaše čuvajte u senovitim držačima ili ispod sedišta. Prazne bacite. U kantu za otpatke, naravno.

U najkraćem, kako savetuju stručnjaci, sve što sadrži gas pod pritiskom, zapaljivu tečnost ili litijum‑jonsku bateriju jednostavno nema šta da traži u automobilu parkiranom na suncu.