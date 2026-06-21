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Princ-Naslednik Filip i Princeza Danica sa decom borave u višednevnoj poseti srpskoj zajednici u Čikagu. Prvi u nizu događaja kojem su prisustvovali je Kraljevska večera u crkvi Svetog Nikole koja je okupila brojne predstavnike srpske zajednice u SAD, a centralna tema bio je novi projekat "Serbian Camp" koji povezuje decu iz rasejanja i Srbije.

Prestolonaslednik Filip i princeza Danica prisustvovali su Kraljevskoj večeri održanoj u svečanoj sali crkve Svetog Nikole u Čikagu, koja je okupila veliki broj predstavnika srpske zajednice iz Sjedinjenih Američkih Država.

Domaćin događaja bila je parohija crkve Svetog Nikole na čelu sa ocem Nemanjom Tešićem, a veče je proteklo u znaku očuvanja nacionalnog identiteta, tradicije i veza između matice i dijaspore.

Po ulasku princa Filipa i princeze Danice intonirane su himne Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Prisutnima se potom obratio Njegovo Preosveštenstvo episkop kostajnički Serafim, vikarni episkop mitropolita novogračaničko-srednjezapadnoameričkog Longina, koji je uputio blagoslov i pozdrav okupljenima.

Predstavljen projekat „Serbian Camp“

Posebnu pažnju prisutnih privuklo je predstavljanje projekta "Serbian Camp", koji Kraljevska fondacija realizuje u saradnji sa medijskom kućom Serbian Times.

Cilj projekta je povezivanje dece srpskog porekla iz dijaspore sa njihovim vršnjacima iz Srbije kroz obrazovne, kulturne i duhovne programe.

Obraćajući se okupljenima, prestolonaslednik Filip zahvalio je srpskoj zajednici u Čikagu na posvećenosti očuvanju srpskog identiteta i tradicije.

- Kada čovek dođe u Čikago i vidi ovu zajednicu, naše crkve, organizacije, porodice i toliko mladih ljudi okupljenih oko svog nasleđa, ne može a da ne oseti ponos. Ne samo zbog onoga što su Srbi ovde stvorili, već i zbog ljubavi prema svom poreklu koja traje i na hiljadama kilometara od otadžbine - poručio je prestolonaslednik Filip.

„Prijateljstva koja traju ceo život“

Princeza Danica predstavila je ideju nastanka projekta „Serbian Camp“, navodeći da je inspiracija proistekla iz ranijih programa povezivanja dece sa Kosova i Metohije sa vršnjacima iz centralne Srbije.

- Pokazalo se da su prijateljstva, poznanstva i životne lekcije koje deca stiču kroz ovakve programe trajna vrednost. Upravo nas je to podstaklo da pokrenemo Serbian Camp, kao način da povežemo decu iz rasejanja sa decom u otadžbini i zajedno čuvamo našu kulturu, jezik, tradiciju, duhovnost i istoriju - istakla je princeza Danica.

Prema najavama organizatora, prvi kamp trebalo bi da bude održan narednog leta u Vrnjačkoj Banji, gde će deca iz različitih krajeva sveta imati priliku da se upoznaju, uče i stvaraju nova prijateljstva.

Potomci oficira Kraljevske vojske među gostima

Kraljevskoj večeri prisustvovali su brojni ugledni predstavnici srpske zajednice u Americi, među kojima i potomci oficira nekadašnje Jugoslovenske kraljevske vojske.

Kulturno-umetnički program upotpunili su nastupi srpskih umetnika iz Čikaga, kao i ansambala "Sestre Radović", "Oko sokolovo" i "Zlatni vez".