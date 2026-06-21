Slušaj vest

- Ja sam spoj novog i starog, jer sam učio školu od starih majstora, pa radim i brijačem i modernije frizure, fejd, klasične, brijanja, sve - rekao je Danijel ministarki.

Milica Đurđević Stamenkovski se interesovala koliko mu je subvencija i garancija za mlade pomogla u pokretanju biznisa, na šta je on rekao da je to bilo od presudne važnosti.

- Ovo je naselje u kojem žive pretežno Romi. Svi smo svedoci brojnih predrasuda, da Romi neće da rade, da im je lakše da žive nekim drugim životom, i tako dalje. Jako mi je važno što ti kao mlad čovek šalješ jednu potpuno drugačiju sliku, i ja bih volela da i ti svim Romima ovde sa kojima si u komunikaciji preneseš da su im date šanse i mogućnosti i da ih ohrabriš, jer nije tačno da ne vole da rade. Samo im treba usmerenje - rekla je ona Danijelu, na šta je mladi frizer odgovorio:

- Tako je, samo volja i trud, i mora čovek da ima neki cilj u životu i neku viziju ako želi nešto da uspe u životu. Ja sam imao i cilj i viziju, i dao sam se maksimalno ovom poslu, i evo, vreme će da pokaže svoje.

Ministarka je mladiću poželela puno sreće, i da ima puno mušterija.