"Kič, šund i neukus, kako ih nije sramota da idu ovako na maturu!" Ovi stajlinzi maturantkinja šokirali Srbiju: Mnogima pale vilice zbog ovih haljina
Sezona matura ponovo je u punom jeku, a kao i svake godine, upravo maturanti i maturantkinje privlače ogromnu pažnju javnosti svojim modnim izborima. Fotografije i video-snimci sa proslava širom Srbije preplavili su društvene mreže, a pojedini stajlinzi izazvali su burne reakcije i brojne komentare.
Posebnu pažnju ove godine privukle su neke učenice osmog razreda koje su se na proslavama male mature pojavile u visokim štiklama, glamuroznim haljinama i sa šminkom koja, prema mišljenju dela javnosti, više priliči odraslim devojkama nego devojčicama koje završavaju osnovnu školu.
Dok jedni smatraju da je reč o sasvim normalnom trendu i želji mladih da zablistaju na važan dan, drugi upozoravaju da pojedini modni izbori prelaze granicu dobrog ukusa.
Ova tema nije nova. Slične polemike vodile su se i prošle godine kada su fotografije maturanata iz Srbije i regiona izazvale lavinu komentara na internetu. Tada su naročito pažnju privukle devojke u izrazito uskim haljinama, dubokim dekolteima i modelima sa velikim prorezima, zbog čega su se mnogi pitali da li je granica između elegancije i provokativnosti postala previše tanka.
S druge strane, mladići uglavnom ostaju verni klasici i za matursko veče najčešće biraju odela, košulje, kravate ili mašne. Upravo zato najveći deo diskusije iz godine u godinu vodi se oko izbora garderobe maturantkinja.
Na društvenim mrežama uvek se mogu pročitati potpuno suprotna mišljenja.
- Kako ih nije sram ovako da idu na maturu? Kič, šund i neukus - napisala je minule sezone jedna korisnica na Instagram stranici biznis_brend.
Druga je dodala:
- Tužno je što deca imaju potrebu toliko da se razgolite i imitiraju starlete. Svečano da, vulgarno ne.
Prelepa deca
Ipak, bilo je i mnogo onih koji su stali u odbranu maturanata.
- Deca su prelepa i treba da uživaju u mladosti. Vremena se menjaju, moda se menja i sasvim je normalno da prate trendove", glasi jedan od komentara koji je prikupio veliki broj lajkova.
Bez obzira na različite stavove, jedno je sigurno, matura je i ove godine mnogo više od školske proslave. Za mnoge učenike to je prilika da se osećaju posebno, dok za javnost ostaje povod za novu raspravu o granicama mode, ukusa i primerenosti kada su u pitanju najmlađe generacije.