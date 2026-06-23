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Sezona matura ponovo je u punom jeku, a kao i svake godine, upravo maturanti i maturantkinje privlače ogromnu pažnju javnosti svojim modnim izborima. Fotografije i video-snimci sa proslava širom Srbije preplavili su društvene mreže, a pojedini stajlinzi izazvali su burne reakcije i brojne komentare.

Posebnu pažnju ove godine privukle su neke učenice osmog razreda koje su se na proslavama male mature pojavile u visokim štiklama, glamuroznim haljinama i sa šminkom koja, prema mišljenju dela javnosti, više priliči odraslim devojkama nego devojčicama koje završavaju osnovnu školu.

Dok jedni smatraju da je reč o sasvim normalnom trendu i želji mladih da zablistaju na važan dan, drugi upozoravaju da pojedini modni izbori prelaze granicu dobrog ukusa.

Ova tema nije nova. Slične polemike vodile su se i prošle godine kada su fotografije maturanata iz Srbije i regiona izazvale lavinu komentara na internetu. Tada su naročito pažnju privukle devojke u izrazito uskim haljinama, dubokim dekolteima i modelima sa velikim prorezima, zbog čega su se mnogi pitali da li je granica između elegancije i provokativnosti postala previše tanka.

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Matursko veče u Loznici Foto: Gradska uprava

S druge strane, mladići uglavnom ostaju verni klasici i za matursko veče najčešće biraju odela, košulje, kravate ili mašne. Upravo zato najveći deo diskusije iz godine u godinu vodi se oko izbora garderobe maturantkinja.

Na društvenim mrežama uvek se mogu pročitati potpuno suprotna mišljenja.

- Kako ih nije sram ovako da idu na maturu? Kič, šund i neukus - napisala je minule sezone jedna korisnica na Instagram stranici biznis_brend.

matura matursko veče
Prošlogodišnji staljlinzi nekih maturanata Foto: Printscreen/Instagram

Druga je dodala:

- Tužno je što deca imaju potrebu toliko da se razgolite i imitiraju starlete. Svečano da, vulgarno ne.

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Mnogi zanemeli zbog ove haljine devojke u Prištini Foto: Rreth Femrave / Facebook

Prelepa deca

Ipak, bilo je i mnogo onih koji su stali u odbranu maturanata.

- Deca su prelepa i treba da uživaju u mladosti. Vremena se menjaju, moda se menja i sasvim je normalno da prate trendove", glasi jedan od komentara koji je prikupio veliki broj lajkova.

Bez obzira na različite stavove, jedno je sigurno, matura je i ove godine mnogo više od školske proslave. Za mnoge učenike to je prilika da se osećaju posebno, dok za javnost ostaje povod za novu raspravu o granicama mode, ukusa i primerenosti kada su u pitanju najmlađe generacije.

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