Slušaj vest

Grad Niš ulaže u sportsku infrastrukturu, a prvi će taj boljitak osetiti osnovci, u čijim školskim dvorištima niču novi mini-pič tereni.

U završnoj fazi su radovi na mini-pič terenu u Osnovnoj školi "Njegoš“, koja je jedna od četiri osnovne škole koje ovog leta dobijaju uređene terene. Još tri nova mini-pič terena sa veštačkom travom biće izgrađena u školama "Branko Miljković“, "Vožd Karađorđe“ i "Car Konstantin“.

- Potrebno je da ovde dodamo još nekoliko sadnica i poneko drvo kako bismo ozelenili prostor oko terena. Sve ćemo lepo da uredimo kako bi deca ovde provodila više vremena. To mi je veoma važno - kazao je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je danas obišao novi teren u školi "Njegoš“.

Dragoslav Pavlović Foto: Grad Niš

Pored postavljanja veštačke trave, uklonjena je stara žičana ograda, zamenjeni su oštećeni stubovi konstrukcije, koji su potom ofarbani, a postavljene su i drvene martinele. Kompanija ABM Putogradnja privodi kraju radove koji su počeli krajem maja, a čija je vrednost blizu 11 miliona dinara.

Pored uređenja mini-pič terena, Grad Niš planira i sređivanje sportskih terena na teritoriji svih pet gradskih opština. Rehabilitacija i presvlačenje asfaltom terena, kako u gradskim tako i u seoskim sredinama, biće u zenitu tokom letnjih meseci. Prema najavama iz Grada, radove na sportskim terenima mogu da očekuju meštani Gornje Vrežine, Donje Trnave i Vukmanova, kao i đaci osnovne škole „Radoje Domanović“ i škole u Prvoj Kutini. Ulažu se napori da se osposobi i mini-pič teren u Niškoj Banji.

1/10 Vidi galeriju Novi mini-pič tereni u Nišu Foto: Grad Niš