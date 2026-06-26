"Slušajte me sad dobro" Srbin letovao 30 godina u Grčkoj pa se zakleo da više neće da kroči tamo: Ovo ga je baš razbesnelo
Početak letnje turističke sezone ponovo je u znaku Grčke, destinacije koja godinama zauzima posebno mesto na listi omiljenih izbora turista iz Srbije. Stotine naših građana već su krenuli ka poznatim letovalištima na Halkidikiju, Tasosu, Lefkadi i drugim grčkim ostrvima, privučeni pre svega kristalno čistim morem, gostoprimstvom domaćina i ponudom koja odgovara različitim budžetima.
Istovremeno, društvene mreže i ove godine pune su rasprava o tome zbog čega je Grčka za mnoge idealna destinacija za letovanje. Dok jedni ističu uređene plaže, bezbednost, tradicionalnu kuhinju i relativno kratko putovanje automobilom, drugi ukazuju na određene nedostatke. Međutim, među najčešće pominjanim manama nalaze se velike gužve tokom špica sezone, kao i duga čekanja na graničnim prelazima.
Ipak, uprkos kritikama, brojni turisti smatraju da Grčka i dalje nudi najbolji odnos cene i kvaliteta, zbog čega iz godine u godinu ostaje jedan od najpoželjnijih izbora za letnji odmor.
Jedan član popularne Fejsbuk grupe za letovanje u Grčkoj podelio je minule sezone svoje nezadovoljstvo posle 30 godina letovanja u ovoj zemlji. Rezigniran, tvrdi da su cene otišle do nebesa i da su apartmani sve skuplji, dok uslovi ostaju isti - što ni njemu ni drugim ljudima ne odgovara.
Njegova objava izazvala je buru komentara unutar grupe "Grčka smeštaj - apartmani povoljno" - dok ga jedni podržavaju, drugi mu poručuju da odmara u Srbiji.
Nezadovoljstvo nakon tri decenije letovanja
Muškarac koji je, kako kaže, trideset godina redovno letovao u Grčkoj, minule godine je odlučio da tome stavi tačku. U objavi u grupi napisao je:
- Ja ću biti verovatno jedan od prvih koji će da kaže da me Grčka više ne interesuje. Išao sam jedno 30 godina, ali zadnjih godina cene prenoćišta su otišle u nebo. 100 evra za jedno spavanje – to je sramota, ili kratko rečeno: čista krađa. Retko ko koristi klimu, retko se koristi struja za kuvanje. Znači za jedno spavanje i jedan tuš ne može se potrošiti ni pet evra. Ljudi, pa mi idemo da budemo na pesku, moru i suncu. U sobi smo jedino kad spavamo. I kako to da u junu imaš smeštaj za 30 evra, a u avgustu ode na 100? Pa to je čista krađa. U čemu se menjaju troškovi da bude takva razlika?“
Objava izazvala burnu raspravu
Njegova objava ubrzo je prikupila desetine komentara i lajkova, a korisnici su se podelili. Neki su ga podržali, drugi su mu ironično poručili da ide na Adu, dok su treći pokušali da objasne razloge rasta cena.
Primera radi, jedna Sanja je navela da u Stavrosu ima studija za porodicu već za 50 evra, druga korisnica je navela da u junu izdaje apartmane za 45 evra po danu, dok je Miljan iz Srbije tvrdi je platio sedam noći i osam dana za dvoje, sa klimom i prevozom, ukupno 400 evra.
Ipak, mnogi su saglasni da su visoke cene sve češće opravdane.
- Izdaju teške krševe i šupe i traže velike cifre. A najsmešnije su doplate za klimu kao da je 18. vek - mešali su se i smenjivali komentari.
Koliko košta smeštaj u Grčkoj zapravo?
Najargumentovaniji komentar stigao je od od samog administratora koji je nabrojao sve troškove koje vlasnici imaju:
- Klima je uključena u cenu, a struja u Grčkoj je među tri najskuplje u EU
- Čišćenje sa posteljinom košta 30–40 evra
- Voda i internet se plaćaju, kao i TV, lift, održavanje zgrade
- Boravišna taksa iznosi 8 evra, prijava boravišta knjigovođi 10 evra, porez na imovinu i dobit od izdavanja
- Knjigovođa za poresku prijavu naplaćuje 50 evra
- Svake godine potrebno je krečenje i popravke
Na kraju je podvukao: „Cena se ne odnosi na jednu osobu, već na celu porodicu. Ako je četvoročlana, to vam dođe 25 evra po osobi - u špicu sezone. U maju izdamo i za 15-20 evra, što je praktično džabe. Pokušajte da letujete negde u Srbiji ispod 100 evra po noći pa javite šta ste našli - navodi se u objašnjenju.
Komentari ogledalo razlika među turistima
Svoje mišljenje na kraju su opet dali članovi grupe, koji su naveli da "svako ide gde mu odgovara, slobodna volja i izbor odmora.“, ali i da su "cene na Halkidikiju veće zbog velike tražnje i blizine turistima iz više balkanskih zemalja, dok je Peloponez i dalje znatno povoljniji, ali udaljen.".
Na kraju, sve se može zaokružiti u komentaru jedne Sunčice: „Niko nikoga ne primorava da ide. A i nigde nema džabe! I u najdaljoj nedođiji kod nas nije besplatno.