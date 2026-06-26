Slušaj vest

Početak letnje turističke sezone ponovo je u znaku Grčke, destinacije koja godinama zauzima posebno mesto na listi omiljenih izbora turista iz Srbije. Stotine naših građana već su krenuli ka poznatim letovalištima na Halkidikiju, Tasosu, Lefkadi i drugim grčkim ostrvima, privučeni pre svega kristalno čistim morem, gostoprimstvom domaćina i ponudom koja odgovara različitim budžetima.

Istovremeno, društvene mreže i ove godine pune su rasprava o tome zbog čega je Grčka za mnoge idealna destinacija za letovanje. Dok jedni ističu uređene plaže, bezbednost, tradicionalnu kuhinju i relativno kratko putovanje automobilom, drugi ukazuju na određene nedostatke. Međutim, među najčešće pominjanim manama nalaze se velike gužve tokom špica sezone, kao i duga čekanja na graničnim prelazima.

Ipak, uprkos kritikama, brojni turisti smatraju da Grčka i dalje nudi najbolji odnos cene i kvaliteta, zbog čega iz godine u godinu ostaje jedan od najpoželjnijih izbora za letnji odmor.

Jedan član popularne Fejsbuk grupe za letovanje u Grčkoj podelio je minule sezone svoje nezadovoljstvo posle 30 godina letovanja u ovoj zemlji. Rezigniran, tvrdi da su cene otišle do nebesa i da su apartmani sve skuplji, dok uslovi ostaju isti - što ni njemu ni drugim ljudima ne odgovara.

Foto: T.S

Njegova objava izazvala je buru komentara unutar grupe "Grčka smeštaj - apartmani povoljno" - dok ga jedni podržavaju, drugi mu poručuju da odmara u Srbiji.

Nezadovoljstvo nakon tri decenije letovanja

Muškarac koji je, kako kaže, trideset godina redovno letovao u Grčkoj, minule godine je odlučio da tome stavi tačku. U objavi u grupi napisao je:

- Ja ću biti verovatno jedan od prvih koji će da kaže da me Grčka više ne interesuje. Išao sam jedno 30 godina, ali zadnjih godina cene prenoćišta su otišle u nebo. 100 evra za jedno spavanje – to je sramota, ili kratko rečeno: čista krađa. Retko ko koristi klimu, retko se koristi struja za kuvanje. Znači za jedno spavanje i jedan tuš ne može se potrošiti ni pet evra. Ljudi, pa mi idemo da budemo na pesku, moru i suncu. U sobi smo jedino kad spavamo. I kako to da u junu imaš smeštaj za 30 evra, a u avgustu ode na 100? Pa to je čista krađa. U čemu se menjaju troškovi da bude takva razlika?“

Objava izazvala burnu raspravu

Njegova objava ubrzo je prikupila desetine komentara i lajkova, a korisnici su se podelili. Neki su ga podržali, drugi su mu ironično poručili da ide na Adu, dok su treći pokušali da objasne razloge rasta cena.

Foto: T.S

Primera radi, jedna Sanja je navela da u Stavrosu ima studija za porodicu već za 50 evra, druga korisnica je navela da u junu izdaje apartmane za 45 evra po danu, dok je Miljan iz Srbije tvrdi je platio sedam noći i osam dana za dvoje, sa klimom i prevozom, ukupno 400 evra.

Ipak, mnogi su saglasni da su visoke cene sve češće opravdane.

- Izdaju teške krševe i šupe i traže velike cifre. A najsmešnije su doplate za klimu kao da je 18. vek - mešali su se i smenjivali komentari.

Koliko košta smeštaj u Grčkoj zapravo?

Najargumentovaniji komentar stigao je od od samog administratora koji je nabrojao sve troškove koje vlasnici imaju:

Klima je uključena u cenu, a struja u Grčkoj je među tri najskuplje u EU

Čišćenje sa posteljinom košta 30–40 evra

Voda i internet se plaćaju, kao i TV, lift, održavanje zgrade

Boravišna taksa iznosi 8 evra, prijava boravišta knjigovođi 10 evra, porez na imovinu i dobit od izdavanja

Knjigovođa za poresku prijavu naplaćuje 50 evra

Svake godine potrebno je krečenje i popravke

Na kraju je podvukao: „Cena se ne odnosi na jednu osobu, već na celu porodicu. Ako je četvoročlana, to vam dođe 25 evra po osobi - u špicu sezone. U maju izdamo i za 15-20 evra, što je praktično džabe. Pokušajte da letujete negde u Srbiji ispod 100 evra po noći pa javite šta ste našli - navodi se u objašnjenju.

Komentari ogledalo razlika među turistima

Svoje mišljenje na kraju su opet dali članovi grupe, koji su naveli da "svako ide gde mu odgovara, slobodna volja i izbor odmora.“, ali i da su "cene na Halkidikiju veće zbog velike tražnje i blizine turistima iz više balkanskih zemalja, dok je Peloponez i dalje znatno povoljniji, ali udaljen.".