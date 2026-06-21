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Pojavile su se sumnje da je, navodno, došlo do jednog slučaja zloupotrebe humanitarne pomoći, a kako Kurir saznaje, pravni tim fondacije Budi human proverava anonimnu prijavu koju je dobio.

I nama je stigao mejl u kojem se iznose optužbe da je, kako se tvrdi, jedna korisnica (identitet poznat redakciji Kurira) sa svog računa povukla određena novčana sredstva namenjena za svoje lečenje u inostranstvu i potrošila ga za kupovinu invalidskog skutera, po ceni od 480.000 dinara, kao i bolničkog kreveta sa antidekubitnim dušekom, koji košta više od 1.000 evra, i oglasila ih pod svojim imenom na prodaju na internetu!

Dostavljeni su nam i printskrinovi na kojima se odmah da primetiti da se, recimo, skuter nudio po višestruko nižoj ceni od kupovne. U anonimnoj prijavi fondaciji, kao i mejlu koji je poslat Kuriru, pošiljalac tvrdi da su se građani masovno odazvali pozivu za pomoć i da je ubrzo uplaćen sav potreban novac, te da je onda s korisničkog podračuna povučeno više od 50.000 evra i nekoliko miliona dinara, kao i da nije poznato da li je korisnica zaista ikada otputovala na lečenje u inostranstvo.

Za invalidski skuter marke "vermajren" u oglasima je prvo traženo 200.000 dinara, a potom 100.000 dinara, pa čak je i ta suma mogla na rate. Sem printskrinova navodnih oglasa i iznesenih sumnji, onaj ko je prijavio navodnu zloupotrebu nema drugih materijalnih dokaza da je zaista i došlo do zloupotrebe.

Skuter na oglasima za prodaju Foto: Privatna arhiva

Na sajtu Budi human može se videti da je za korisnicu prikupljeno nešto preko 100.000 evra. Ali i da je iskoristila oko 50.000 evra i tri miliona dinara. Iz fondacije su nam potvrdili da je korisnička stranica i dalje aktivna i da su podaci o ukupno prikupljenim sredstvima, utrošenim sredstvima, trenutnom stanju na računu, kao i evidencija uplata javno dostupni na njihovom sajtu.

Krevet na oglasima za prodaju Foto: Privatna arhiva

- Fondacija je upoznata sa navodima koji se odnose na oglašavanje medicinske opreme za koju postoji osnov sumnje da je nabavljena sredstvima prikupljenim preko fondacije. Tim povodom fondacija je od korisnice zatražila izjašnjenje i preduzela aktivnosti u skladu sa svojim internim aktima. S obzirom na to da je postupak provere navoda u toku i da je predmet preuzet od strane punomoćnika fondacije, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da iznosimo dodatne detalje, niti prejudiciramo konačne zaključke postupka - objasnili su.

Onaj ko je prijavu uputio izneo je i sumnju da je korisnica novac uopšte koristila za lečenje, što iz fondacije negiraju, rekavši da raspolažu dokumentacijom na osnovu koje su vršena plaćanja troškova lečenja i drugih odobrenih troškova u skladu sa pravilima rada fondacije.

- Fondacija ne vrši isplate novčanih sredstava korisnicima. Sva plaćanja vrše se direktno zdravstvenim ustanovama u kojima se korisnici leče, odnosno dobavljačima od kojih se nabavljaju lekovi, medicinska pomagala ili druga odobrena roba i usluge, na osnovu medicinske dokumentacije (lekarskih izveštaja o propisanoj terapiji i/ili preporuka lekara specijaliste) i faktura koje glase na Humanitarnu fondaciju Budi human. U konkretnom slučaju, fondacija je vršila plaćanja troškova lečenja (ime države poznato redakciji Kurira), kao i drugih odobrenih troškova na osnovu dokumentacije i faktura dostavljenih od strane zdravstvene ustanove i drugih pružalaca usluga i dobavljača.

Budi human Foto: Privatna arhiva

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