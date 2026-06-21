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Na društvenim mrežama pojavio se video-snimak za koji se navodi da se, nedaleko od obale u popularnom grčkom letovalištu Hanioti na Halkidikiju, pojavila mala ajkula.

Video se našao na Instagram stranici "vranjecirkustabloid", i ubrzo izazvao veliki broj reakcija među korisnicima same mreže.

Na snimku se, kako se tvrdi, vidi se navodno manja ajkula kako pliva u plićaku, nedaleko od plaže, dok se u pozadini čuju glasovi iznenađenih turista na obali.

Iako nije potvrđeno o kojoj vrsti se radi, činjenica da je Hanioti jedno od najposećenijih letovališta na istočnoj obali Kasandre, gde tokom letnje sezone boravi veliki broj turista iz Srbije, doprinela je tome da snimak izazove zabrinutost dela javnosti.

- Užas. Sve je otišlo dođavola. Poludele su klimatske promene. Ranije je bila misaona imenica da se ajkule pojave tako blizu obale, i to još u plićaku. Užas. Zato sve manje idem na more, bila sam u Haniotiju 2019, pa tek 2024. I tada sam plivala možda na dva metra dubine. Sada ne bih smela ni u plićak od pola metra sa trogodišnjom decom. Između ostalih razloga i to je jedan. Zatim masovni turizam, paklene vrućine kojih nije bilo pre 20 godina. U svakom slučaju, ne, hvala - napisala je jedna Srpkinja ispod objavljenog videa.

Pored nje, javili su se i drugi korisnici sa nešto opuštenijim i duhovitijim komentarima,

"Dresirana je, ne brinite ništa", "A tu je negde i mama", "Samo hoće da se igra", pisali su oni, dok su lokalci tvrdili da se radi Pešikanu.