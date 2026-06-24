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U Fejsbuk grupama posvećenim izdavanju stanova u poslednje vreme sve češće se pojavljuju objave stanodavaca koji dele svoja negativna iskustva sa zakupcima, upozoravaju druge i traže savete kako da se zaštite u sličnim situacijama. Jedna takva objava izazvala je veliku pažnju i diskusiju među članovima grupe.

U objavi koja se deli kao upozorenje stanodavcima u raznim Fejsbuk grupama navodi se iskustvo sa, kako autor tvrdi, bivšim zakupcem stana na Novom Beogradu, koji je u stanu živeo oko dve i po godine. U objavi se opisuje da su tokom perioda zakupa povremeno postojala kašnjenja u plaćanju kirije, ali da su ona do sada bila rešavana, uz korektnu komunikaciju.

Međutim, u nastavku objave navodi se da je došlo do ozbiljnijeg problema kada je zakupac kasnio više od nedelju dana i prestao da odgovara na poruke, nakon čega je stanodavka, prema sopstvenom navodu, otišla do stana i zatekla ga u praznom stanju.

Kako se dalje tvrdi u objavi:

- Stan je zatečen u ekstremno lošem stanju, izuzetno prljav, zidovi ižvrljani, kao i sva krila od ormara, kauč je prepun fleka i ulegao skroz (kupljen nov kada su se useljavali dotični stanari), pola stvari fali u kuhinji: tanjira, svih čaša, šerpi i tako toga. Zamrzivač je pokvaren (odlomljena vratanca od poslednje dve police + plus je ceo izmazan i prljav) i izgleda kao da je nađen pored kontejnera. Hrana ostavljena u frižideru. Stolice koje je kupila kada su se stanari useljavali nisu u stanu, neke druge su na njihovom mestu. Moj crni sto je oštećen, noga mu je iskrivljena (puno drvo sto i noge) i površina izgrebana - navodi se u objavi.

Foto: Facebook Printscreen

Autor dodaje da u tom trenutku nije bio moguć kontakt sa zakupcem, kao i da će stan biti detaljnije pregledan naknadno, nakon prvobitnog šoka.

- Još neke stvari fale za sad, sestra nije mnogo pregledala sve ćoškove stana od šoka, nije ni slikala, vraća se uskoro u stan kad se smiri da ga pregleda detaljnije.

Objava je podeljena kao upozorenje drugim stanodavcima da obrate pažnju prilikom izdavanja nekretnina i provere stanara.