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Jako nevreme praćeno silovitim pljuskom pogodilo je danas popodne Banatsko Karađorđevo. Na društvenim mrežama pojavio se dramatičan snimak sa terena, na kojem se vidi traktor koji se bori sa stihijom na njivi, dok brisači rade maksimalnom brzinom pokušavajući da savladaju ogromnu količinu vode koja se u minutima sručila sa neba.

Do ovog snažnog i iznenadnog potopa došlo je iz naizgled malog konvektivnog razvoja - procesa gde se topao i vlažan vazduh naglo podigao sa tla i za kratko vreme formirao olujni oblak, navodi hailz_srbija.

Oluja i u Požegi

Troposfera bogata vlagom: Svaki razvijeni oblak donosi jak pljusak

Prema poslednjim meteorološkim merenjima, troposfera na severu Srbije trenutno je umereno nestabilna i izuzetno bogata vlagom. Zbog ovakvih atmosferskih uslova, svaki oblak koji uspe da se razvije u stanju je da produkuje izuzetno jake i obilne pljuskove.

Stručnjaci napominju da su ovi oblaci za sada jednoćelijski, kratkog životnog veka i stacionarni, što znači da se zadržavaju nad istim područjem i u kratkom vremenskom roku izliju veliku količinu vode na lokalnom nivou.

Preko 50 litara kiše po kvadratu na Đerdapu

Sličnih lokalnih razvoja i nestabilnosti ima i u ostatku centralnog i južnog pojasa Srbije. Ipak, najekstremnija situacija zabeležena je na istoku zemlje.

Najjači olujni oblak do ovog trenutka razvio se na teritoriji Nacionalnog parka Đerdap, gde je, prema trenutnim podacima, izručio više od 180 litara kiše po kvadratnom metru (50+ l/m²).

Oglasio se i RHMZ

UPOZORENJE ZA PODRUČJE SRBIJE NA IZRAŽENE GRMLJAVINSKE PROCESE (za 21. i 22.06.2026. god.)

Danas posle podne u Bačkoj i Banatu, kao i izolovano u brdsko-planinskim predelima, a sutra i u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada.

UPOZORENJE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA IZRAŽENE GRMLJAVINSKE PROCESE (za 22.06.2026. god.)

Sutra sredinom dana i posle podne u pojedinim delovima grada očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada.

Foto: Printscreen/RHMZ

Do kraja dana i u drugim predelima Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti, ponegde i lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom

Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuksovima, naročito na severoistoku, istoku i jugoistoku Srbije, u donjem Podunavlju, Braničevskom okrugu, u delovima Pomoravlja, Šumadije i centralne Srbije.

Lokalno za manje od pola sata može pasti i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Početkom sledeće sedmice nestabilnije i malo ugodnije. Biće svežije za nekoliko stepeni, ali ostaće i dalje veoma toplo.

Lokalno se očekuju pljuskovi sa grmljavinom.

Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, jakim gromovima i olujnim vetrom, uz obilnije pljuskove.

Ovakvo vreme očekuje se do srede, a od četvrtka ponovo nebo vedro i bez oblaka, uz tropski toplo vreme.

Inače, u narednom periodu, prema trenutnim prognozama bar najmanje do kraja juna, Beograd očekuju tropske noći, što znači da minimalna temperatura ni tokom noći neće padati ispod 20 stepeni.

Dakle, do kraja juna vreme u Srbije biće nestabilno, uz povećanu nestabilnost do sredine sledeće sedmice.