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Dobre vesti stižu sa aerodroma u Beču za sve putnike iz Srbije koji često posećuju austrijsku prestonicu, ali i za brojne Srbe koji tamo žive. Od početka letnje sezone odmora na aerodromu Švehat biće uvedena nova pravila prilikom kontrole ručnog prtljaga, zahvaljujući savremenim CT-skenerima.

Novi uređaji već neko vreme prolaze testiranja i koriste se u određenoj meri, a uskoro će postati jedini način pregleda ručnog prtljaga na bečkom aerodromu. To znači da putnici više neće morati da vade laptope, tablete i druge elektronske uređaje iz torbi tokom bezbednosne kontrole.

Promena procedure donosi još jednu pogodnost - putnici će moći da ostave sve stvari spakovane u prtljagu, a biće dozvoljeno i unošenje veće količine tečnosti nego do sada.

„Ko na prvi dan raspusta kreće na odmor, može biti potpuno siguran da u Beču više neće morati da vadi laptop ili iPad i da može poneti do dva litra tečnosti“, izjavio je član uprave aerodroma Beč Julian Jäger za emisiju „Wien heute“.

Ove novine trebalo bi da ubrzaju prolazak kroz kontrolu i učine putovanje prijatnijim za veliki broj putnika koji tokom godine koriste aerodrom Švehat.

Gde je najbolje čuvati novac i lične stvari na putovanjima Foto: Shutterstock

25 miliona evra za prilagođavanje

Skeneri rade na principu kompjuterske tomografije i prave trodimenzionalne slike prtljaga. Zbog toga tečnosti i elektronski uređaji poput laptopova više ne moraju da se posebno vade prilikom kontrole, što bi trebalo da omogući kraće vreme čekanja.

Prema izveštaju magazina Konkret, aerodrom ulaže oko 25 miliona evra u novu tehnologiju. Planirano proširenje južnog dela Terminala 3, koje bi trebalo da bude pušteno u rad u drugom kvartalu 2027. godine, takođe će biti opremljeno odgovarajućim skenerima.

"Zamka" pri presedanju

Ovi uređaji se već delimično koriste na međunarodnom nivou. U Velikoj Britaniji i Italiji mnogi aerodromi su već prilagođeni, dok Nemačka, na primer u Frankfurtu i Berlinu, tek uvodi ovu tehnologiju.