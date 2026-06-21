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Patrijarh srpski Porfirije služio je danas Svetu liturgiju u Sabornoj crkvi Svetog arhangela Mihaila u Beogradu, saopšteno je iz SPC.

Posle čitanja svetog Jevanđelja, patrijarh je poručio da moramo biti dosledni svom izboru, opredeljenju za Gospoda.

"Ako smo se opredelili za Gospoda, nemojmo principe i načela drugih imati kao svoja pravila života i ustrojavati sebe prema tim principima i pravilima koja su strana Jevanđelju, nego preobražavajmo sebe Jevanđeljem da bismo i ono što je oko nas, pa i principe i načela koja dolaze od čoveka, preobražavali i bili istinski i pravi svedoci, istinske i prave svetlosti Božje", poručio je Porfirije.

Dodao je da treba da budemo dosledni opredeljenju za Gospoda.

"I da On bude Onaj koji je centar našega života, da On bude svetlost i svetiljka koja nas osvećuje i prosvećuje, jer onda će i naš um i naše srce, ali i naše reči i naše misli i naša dela biti osvećena i prosvećena i u toj svetlosti slavićemo Gospoda Isusa Hrista i Oca Njegovog i Duha Svetog, i sada i uvek i u vekove vekova, amin", istakao je poglavar SPC.

Rekao je i da, kada se opredelimo za Gospoda i trudimo se da živimo u Njemu, onda se naš um prosvećuje ne samo od sebe, ne našim naporima, nego Gospod onda svetlošću i blagodaću Duha Svetog prosvećuje naš um, prosvećuje čitavo naše biće i onda sve svetlo u nama postaje.

"Kada je um naš prosvećen i prožet blagodaću Duha Svetog, netvornom svetlošću Božjom, sve u nama biva prosvećeno, biva osvećeno", rekao je Porfirije.

Istakao je da nijedna lepota koju je čovek stvorio se ne može porediti sa onom koju je Bog stvorio.

"Koja lepota koju smo mi stvorili može da se poredi sa lepotom ptice koju Gospod pominje? Koja lepota koja je proistekla iz naših ruku može da se poredi sa lepotom cveća i svega ostalog bilja, sa tvorevinom Božjom uopšte? Mi samo pokušavamo da ponovimo, ili u najboljem slučaju, da jedan delić te lepote koja je oko nas pretočimo u svoje stvaralaštvo i da time potvrdimo, da slavimo lepotu Božju, da slavimo Njega, i ugradimo sebe u tu lepotu koju je Bog stvorio", naveo je Porfirije.

Patrijarhu Porfiriju su sasluživali vikarni episkop moravički Tihon, arhimandrit Danilo (Ljubotina), protojereji-stavrofori Petar Lukić i Branko Topalović, protonamesnik Bogoljub Ostojić, jereji Slaviša Popović i Arsen Milovanović, protođakoni Dragan Radić, Radomir Vrućinić i Damjan Božić i đakoni Vasilije Perić i Aleksandar Đurović, saopšteno je iz SPC.