Slušaj vest

Na graničnom prelazu Horgoš navodno je ranije tokom večeri došlo do problema u funkcionisanju sistema.

Kako se vidi na fotografiji objavljenoj na Instagram stranici 192.rs, formirale su se ogromne kolone vozila.

Kako su naveli putnici u komentarima ispod objave na društvenoj mreži, na prelazu je zabeležena velika gužva.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoPOČELE LETNJE GUŽVE NA PUTEVIMA: Sve više vozila na pravcima ka turističkim centrima, kamioni čekaju i do 3 sata na Batrovcima
shutterstock_207169948.jpg
DruštvoKamioni čekaju do 3 sata: Oglasio se AMSS, evo kakvo je stanje na granicama tokom večeri
shutterstock_207169948.jpg
DruštvoGužve na graničnim prelazima u Srbiji: Kamioni čekaju i do 4 sata, a evo kakva je situacija za putnička vozila
shutterstock_207169948.jpg
DruštvoPakao na ulazu u Grčku, više od 65 autobusa čeka u koloni: Turisti zarobljeni, saobraćaj se jedva pomera
Evzoni