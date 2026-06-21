Vozači na graničnom prelazu Horgoš suočili su se sa zastojima nakon problema u radu sistema, zbog čega su nastale velike gužve.
Društvo
HAOS NA HORGOŠU, ZBOG PROBLEMA U SISTEMU FORMIRANA KOLONA VOZILA: Putnici se žale na ogromnu gužvu, sve stoji (FOTO)
Slušaj vest
Na graničnom prelazu Horgoš navodno je ranije tokom večeri došlo do problema u funkcionisanju sistema.
Kako se vidi na fotografiji objavljenoj na Instagram stranici 192.rs, formirale su se ogromne kolone vozila.
Kako su naveli putnici u komentarima ispod objave na društvenoj mreži, na prelazu je zabeležena velika gužva.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši