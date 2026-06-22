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Naizgled obična rasprava u saobraćaju između dvojice vozača na relaciji Miljakovac–Banovo Brdo, umalo je završila tragedijom. Nakon verbalnog sukoba, jedan od učesnika potegao je vatreno oružje, čime se još jednom otvorilo pitanje koliko su netrpeljivost, bes i nervoza za volanom postali bezbednosni problem. Gde je granica između frustracije i nasilne reakcije, kao i šta navodi pojedince da zbog saobraćajne nesuglasice posegnu za oružjem, za emisiju "Redakcija", govorio je Blažo Marković, predsednik pokreta "Novi ljudi - nova snaga Srbije".

Naime, u subotu oko 15:00 časova popodne, dvojica muškaraca su se jurila automobilima od Miljakovca do Banovog Brda, a u jednom trenutku su i potegnuli oružje jedan na drugog. Kako se sumnja, D.D.(56) je upravljajući vozilom marke "mercedes", nakon konflikta sa dvadesetpetogodišnjim vozačem kombija marke "opel vivaro", ispalio nekoliko hitaca iz vatrenog oružja u njegovom pravcu, zbog čega mu je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Pucnjava usred dana mogla je da ima nesagledive posledice

Komentarišući incident, Blažo Marković kaže da je posebno zabrinjavajuće to što su učesnici sukoba kod sebe imali vatreno oružje i da je samo sreća sprečila tragediju.

- To sam i ja sebi postavio pitanje, a verujem i svi građani - šta će njima oružje? I jednom i drugom. Mi sada ne možemo da utvrdimo sve okolnosti, to je deo istrage, ali vidimo da je ovaj iz „mercedesa“ pucao na drugog vozača. Zamislite koje su to nesagledive posledice. Zamislite da je promašio i da je ubio neko dete, neku majku sa detetom. Zamislite u kakvoj bi se situaciji tada našli svi ti ljudi - rekao je Marković.

On smatra da je ovakvo ponašanje nedopustivo i da mora da bude strogo kažnjeno.

- Pucaju kao kauboji, ne razumem o čemu se radi. Još je veća drskost to što je, prema informacijama koje imamo, na kraju napravljena i saobraćajna nesreća kako bi se drugo vozilo zaustavilo. Zamislite koja je to drskost i bezobrazluk. To je za mene teško krivično delo i treba da bude sankcionisano - istakao je on.

Blažo Marković predsednik pokreta Novi ljudi - nova snaga Srbije Foto: Kurir Televizija

Govoreći o tome kako dolazi do toga da se obična saobraćajna nesuglasica pretvori u oružani obračun, Marković smatra da je društvo danas znatno napetije nego ranije.

- Sama psihologija ljudi se promenila. Mislim da ćemo ovakvih situacija imati sve više. Ljudi su pod konstantnim pritiskom i nervozom. Evo, u mom kraju je veliko gradilište. Radovi počinju već u šest ujutru, iako bi trebalo kasnije. Građani nemaju kome da se žale i sve to stvara unutrašnju nervozu kod ljudi. Ne želim nikoga da pravdam, daleko od toga, ali pokušavam da objasnim uzroke koji dovode do takvih reakcija - naveo je Marković.

On je dodao da dodatni problem predstavljaju visoke temperature i sve veći nivo stresa kojem su građani svakodnevno izloženi.

- Apsolutno i vrućine utiču na raspoloženje. Ljudi su neispavani, umorni, znoje se, teško podnose visoke temperature, posebno oni koji nemaju klima-uređaje. Kada na sve to dodate svakodnevne probleme, buku i nedostatak osnovne kulture u ponašanju, dobijate atmosferu u kojoj su ljudi mnogo nervozniji nego ranije. Ne može to da bude opravdanje za ovakve postupke, ali svakako jeste jedan od faktora koji utiče na opšte stanje u društvu - zaključio je Marković.

04:14 "PUCAJU KAO KAUBOJI" Marković upozorava: Sve je više besa i nervoze među ljudima Izvor: Kurir televizija

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