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Srpski turisti koji ovog leta planiraju odmor u Bugarskoj trebalo bi da budu na ozbiljnom oprezu ukoliko putuju u regiju Varne. Na jednoj od najpoznatijih i najposećenijih plaža u ovom gradu, Oficirska plaža (Officers' Beach), postavljen je trajni znak upozorenja za kupače nakon što su analize pokazale prisustvo opasnih bakterija u vodi!

- Regionalna zdravstvena inspekcija otkrila je povišene nivoe bakterija Escherichia coli (Ešerihija koli) i crevnih enterokoka na Oficirskoj plaži (Officers' Beach) u Varni - saopštila je u petak pres-služba regionalne administracije.

Foto: Shutterstock

Kako su pojasnili, praćenje kvaliteta morske vode u zonama za kupanje tradicionalno se sprovodi tokom letnje sezone, a zdravstvena inspekcija je utvrdila da voda u ovoj oblasti predstavlja rizik po zdravlje kupača.

- Zbog nepovoljnih rezultata, inspekcija je izdala nalog regionalnom guverneru da sprovede obavezne higijenske i protivepidemijske mere - preneli su mediji.

Pored toga, inspekcija je naglasila da je neophodno postaviti trajni znak upozorenja na lako dostupnom mestu na plaži, sa tekstom upozorenja koji jasno stavlja do znanja da je kupanje privremeno zabranjeno.